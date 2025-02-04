У Києві затримали жінку у військовій формі, яка заблокувала центр для мобілізованих

У Києві жінка заблокувала автомобілем в’їзд до розподільчого центру Дарницького району. Вона була одягнена у піксельну форму, але поліція з'ясувала, що жодного стосунку до ЗСУ чи інших військових формувань.

Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на поліцію Києва. Жінка відмовлялася прибрати машину та вступила в конфлікт із військовими.

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Жінка перешкоджала руху та поводилася агресивно

У вівторок, 4 лютого, поліція затримала водійку автомобіля Smart, яка розпочала конфлікт на території розподільчого центру. Хоча жінка і була одягнена у військову форму, але вона не пов'язана з армією. Поліція попросила жінку від'їхати та не перешкоджати руху транспорту. Але вона почала поводитися агресивно та в якийсь момент наїхала на працівника поліції.

Поліцейські затримали порушницю порядку за підозрою в погрозах або насильстві щодо правоохоронця. Свої дії та наміри жінка не пояснила. Згодом їй повідомлять про підозру. За вчинене водійці загрожує до 5 років позбавлення волі.

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