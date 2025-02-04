У Києві затримали жінку у військовій формі, яка заблокувала центр для мобілізованих
- У Києві жінка у військовій формі заблокувала машиною центр для мобілізованих, поліція з'ясувала, що вона не пов'язана з військовими формуваннями.
- Жінці загрожує до 5 років ув'язнення.
У Києві жінка заблокувала автомобілем в’їзд до розподільчого центру Дарницького району. Вона була одягнена у піксельну форму, але поліція з'ясувала, що жодного стосунку до ЗСУ чи інших військових формувань.
Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на поліцію Києва. Жінка відмовлялася прибрати машину та вступила в конфлікт із військовими.
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Жінка перешкоджала руху та поводилася агресивно
У вівторок, 4 лютого, поліція затримала водійку автомобіля Smart, яка розпочала конфлікт на території розподільчого центру. Хоча жінка і була одягнена у військову форму, але вона не пов'язана з армією. Поліція попросила жінку від'їхати та не перешкоджати руху транспорту. Але вона почала поводитися агресивно та в якийсь момент наїхала на працівника поліції.
Поліцейські затримали порушницю порядку за підозрою в погрозах або насильстві щодо правоохоронця. Свої дії та наміри жінка не пояснила. Згодом їй повідомлять про підозру. За вчинене водійці загрожує до 5 років позбавлення волі.
Інші злочини, пов'язані з діями проти поліції чи військових
- Двоє російських агентів готували теракт у Чернівецькій області. Від своїх кураторів вони отримали завдання закласти вибухівку та підірвати наряд поліції. Порушників вдалося затримати, вони виявилися місцевими наркодилерами. Молодикам загрожує до 12 років ув'язнення за співпрацю з Росією та підготовку теракту.
- У Павлограді 2 лютого стався вибух біля будівлі РТЦК та СП. Внаслідок цього одного військового було поранено. Біля ТЦК вибухнув невідомий предмет.
- Також подібна ситуація сталася в Рівному 1 лютого. У приміщенні місцевого ТЦК і СП здетонувала вибухівка. Внаслідок цього загинула 1 людина, а ще 6 зазнали поранень.