Під завалами складу в Києві все ще перебуває 10 людей, – КМВА
29 грудня 2023, 11:16Читать новость на русском
Джерело:КМВА
Зранку 29 грудня Росія масовано атакувала Україну ракетами. Внаслідок атаки на Київ постраждало складське приміщення. У КМВА розповіли про наслідки удару по складу в столиці України.
Начальник КМВА Сергій Попко повідомив про кількість людей, що перебувають під завалами складу після атаки окупантів.
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Наслідки загоряння складу у Києві після російської атаки
Сергій Попко розповів, що в Подільському район, де виникло загоряння складу на площі приблизно 3000 метрів квадратних проводиться пошук потерпілих.
За його словами, попередньо під завалами перебуває 10 осіб. Працюють рятувальники.Зверніть увагу! Міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв, що уламки ракет пошкодили складське приміщення і у Шевченківському районі столиці. Згодом стало відомо, що там під завалами перебувають люди.
Окупанти обстріляли Київ: коротко
- Росіяни вранці 29 грудня запустили по Україні крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
- О 7:30 у Києві пролунали потужні звуки вибухів. Міський голова Віталій Кличко розповів, що працювала українська протиповітряна оборона по ворожих об'єктах.
- Незабаром стало відомо про пожежі, що спалахнули у декількох районах Києва. У КМВА повідомляли про загоряння багатоповерхівки, а також про пожежу у складських приміщеннях.