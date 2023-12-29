Під завалами складу в Києві все ще перебуває 10 людей, – КМВА

Зранку 29 грудня Росія масовано атакувала Україну ракетами. Внаслідок атаки на Київ постраждало складське приміщення. У КМВА розповіли про наслідки удару по складу в столиці України.

Начальник КМВА Сергій Попко повідомив про кількість людей, що перебувають під завалами складу після атаки окупантів.

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Наслідки загоряння складу у Києві після російської атаки

Сергій Попко розповів, що в Подільському район, де виникло загоряння складу на площі приблизно 3000 метрів квадратних проводиться пошук потерпілих.

За його словами, попередньо під завалами перебуває 10 осіб. Працюють рятувальники.

Окупанти обстріляли Київ: коротко

Росіяни вранці 29 грудня запустили по Україні крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

О 7:30 у Києві пролунали потужні звуки вибухів. Міський голова Віталій Кличко розповів, що працювала українська протиповітряна оборона по ворожих об'єктах.

Незабаром стало відомо про пожежі, що спалахнули у декількох районах Києва. У КМВА повідомляли про загоряння багатоповерхівки, а також про пожежу у складських приміщеннях.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв, що уламки ракет пошкодили складське приміщення і у Шевченківському районі столиці. Згодом стало відомо, що там під завалами перебувають люди.