Підступний ранковий удар балістикою й робота Patriot: усе про ракетну атаку на Київ 11 листопада

Близько о 8 ранку 11 листопада російські військові атакували Київ ракетами. У столиці пролунали потужні вибухи й після цього – відразу оголосили повітряну тривогу.

Сили та засоби ППО успішно ліквідували ворожу ракету. Усе, що відомо про ранкову ракетну атаку на Київ 11 листопада, – повідомляє 24 Канал.

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Росіяни завдали ракетного удару

О 08:02 11 листопада у Києві пролунали потужні вибухи. У ту ж хвилину в столиці оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах наголосили, що у Києві – ракетна небезпека. Тому усіх киян закликали подбати про власну безпеку й пройти в укриття.

УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!

– наголосили в КМДА.

Через кілька хвилин, о 08:07 про ракетну небезпеку попередили й в Київській області. До слова, в КМДА заявили, що це перший ракетний удар по Київщині після 52 днів "паузи".



Мапа повітряної тривоги станом на 08:15 11 листопада

Юрій Ігнат повідомив, що росіяни могли запустити балістичну ракету з Курської або Брянської областей.

Повітряну тривогу у Києві та області скасували о 09:12. Втім, близько о 10:50 в столиці знову пролунали вибухи. У той час в Києві тривогу не оголошували. Що стало причиною вибуху – наразі невідомо.

У Києві працювала ППО

Про роботу ППО повідомив мер Києва Віталій Кличко. Він уточнив, що потужні вибухи пролунали на лівому березі столиці.

Сильні вибухи пролунали на лівому березі столиці. За попередньою інформацією, спрацювали сили ППО по балістиці,

– заявив Кличко.

Разом з тим, в Офісі Президента нагадали, що фото і відео роботи ППО не можна публікувати. Це не тільки грає на руку російським окупантам, але за це також є відповідальність – позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Трохи згодом роботу ППО підтвердив і речник Повітряних сил Юрій Ігнат. В ефірі телемарафону він повідомив, що ворог запустив у напрямку Києва балістичні ракети, по яких відпрацювали системи та засоби ППО. Ігнат також наголосив, що це була "несподівана атака".

"На ранок ми бачимо несподівану атаку. Попередня інформація – це все ж таки була балістика. У Києві пролунали вибухи", – прокоментував ракетну атаку Ігнат.

Крім того, він пояснив, чому спочатку пролунав вибух, а лише після – оголосили повітряну тривогу. Ігнат наголосив, що ворог застосував балістичне озброєння, ймовірно, з прикордонних областей з Україною. Речник Повітряних сил повідомив, що балістичні ракети летять надзвичайно швидко і радіолокаційно вони не так помітні, як летять крилаті ракети. Ігнат уточнив, що до балістичного озброєння можна віднести ракети типу С-300, С-400, "Іскандер-М", а також аеробалістичні ракети типу "Кинджал".

Згодом у Повітряних силах підтвердили, що зранку 11 листопада окупанти підступно вдарили балістикою по столиці України. Якого типу була ракета – балістична "Іскандер-М" чи зенітна керована С-400, поки невідомо. Микола Олещук також подякував українським захисникам, які нищать ворожі цілі.

А наразі хочу подякувати бойовим розрахункам ЗРК "Patriot" за миттєву реакцію при захисті столиці та усім, хто відбивав атаку "Шахедів" у ніч на 11 листопада 2023 року в зонах відповідальності повітряних командувань "Схід", "Південь" та "Центр",

– подякував Олещук.

Відомо, що ворог запустив у напрямку Києва щонайменше 3 ракети. Одну з них – знищили сили ППО, дві – впали в полі між населеними пунктами.

Чи є постраждалі та руйнування

На щастя, під час цинічної атаки росіян ніхто не постраждав. Віталій Кличко повідомив, що було кілька викликів медиків. Втім, люди викликали швидку, почувши потужні вибухи.

"В столиці викликів рятувальників наразі не було. Кілька викликів медиків, але постраждалих не виявили. Люди телефонували, почувши сильні вибухи", – повідомив Кличко.

У Національній поліції повідомили, що нині фіксують наслідки ворожої атаки. Хоча влучань зафіксовано не було, втім вибуховою хвилею пошкодило будинки.

У Нацполіції показали наслідки ранкової атаки – більше у галереї

Як уточнили в Київській ОВА, вибуховою хвилею пошкоджено 5 приватних житлових будинків. Зокрема, покрівлі, вибиті вікна. Також є незначні пошкодження господарських приміщень та одного з приватних підприємств.

Загиблі та постраждалі відсутні. Мешканцям, чиє майно пошкоджено, буде надана вся необхідна допомога. Оперативні служби продовжують збирати інформацію щодо наслідків атаки,

– повідомили в Київській ОВА.