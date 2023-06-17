На Київщині пролунали вибухи: працює ППО

Близько 17:00 на Київщині провили сирени повітряної тривоги. Через майже 20 хвилин після цього з'явилися повідомлення про вибухи.

Однак у Київській ОВА зазначили, що звуки вибухів свідчили не про прильоти. Наразі працює ППО.

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Що збивають сили ППО

Також в обласній військовій адміністрації повідомили й про ціль сил ППО. Річ у тім, що у повітряному просторі було зафіксовано ворожий БпЛА невстановленого типу.

Як зазначив начальник КМВА Сергій Попко, його помітили в області на північних околицях Києва

Оскільки навіть збиті уламки можуть нести серйозну загрозу здоров'ю та життю людей, українців закликали перебувати в укриттях та інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги. А також – не допомагати необдуманими діями окупантам.

Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників,

– підкреслили у Київській ОВА.

Напередодні Росія обстріляла Київщину ракетами

На жаль, Київщина регулярно перебуває під обстрілами країни-терористки. Лише напередодні, зранку 16 червня, Росія запустила на цю область ракети "Калібр" і "Кинджал".

Однак планам ворога вкотре завадили сили ППО, адже вдалося збити 6 ракет типу "Калібр" та 6 "Кинджалів". Крім того, ліквідували 2 розвідувальні БпЛА.

На жаль, внаслідок російської атаки в одному з районів пошкоджень зазнали житлові будинки та спалахнула пожежа, про що повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

Загалом руйнувань зазнали щонайменше 30 будинків: 3 з них – зруйновані повністю, а 13 – потребують капітального ремонту. Також відомо про щонайменше сімох постраждалих.

Зазначимо, що на думку військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленко, такою атакою країна-терористка хотіла знищити ЗРК Patriot, адже ракети "Кинджал" використовують тільки по важливих цілях. Ба більше, це могло бути демонстрацією "могутності" Росії при свідках, адже у цей час у столиці перебували делегації чотирьох держав Африки, які представляли свій "мирний план".

Однак після обстрілу Київщини речник президента ПАР Вінсент Магвенья заявив, що це нібито жодним чином не вплинуло на роботу політиків. Однак згодом він зробив зухвалу заяву, що нібито делегація "не помітила" масованого ракетного обстрілу столиці України. Саму ж інформацію про масовану ракетну атаку він назвав дезінформацією.