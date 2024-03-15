У Київській області чули вибухи: там працювала ППО по "Шахедах"

Російська армія пізно вночі 15 березня атакувала Україну своїми дронами-камікадзе типу "Шахед". Після цього у Київській області пролунали вибухи.

Як стало відомо, у межах області працює протиповітряна оборона. 24 Канал закликає жителів Київської області перебувати в укриттях, адже це допоможе вберегти життя та убезпечити роботу наших захисників неба.

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У Київській області чули вибухи

Повітряну тривогу у Київській області оголосили о 1 годині. Тоді Повітряні сили попереджали про рух російсько-іранських дронів-камікадзе типу "Шахед" у напрямку області.

Зокрема, ворожі дрони-камікадзе моніторингові телеграм-канали фіксували на півночі області. Зрештою в Київській ОВА повідомили, що в межах області пролунали вибухи.

Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників,

– написали в Київській ОВА.

В адміністрації також закликали громадян не нехтувати правилами безпеки. Там зауважили, що треба залишатися в укриттях о закінчення повітряної тривоги.

Станом на 1 годину 44 хвилини повітряна тривога у Київській області все ще триває. Водночас у самому Києві сирени не лунали.

Раніше вибухи чули у Хмельницькій та Вінницькій областях

Пізно ввечері 14 березня потужні вибухи пролунали у Хмельницькій області. До цього по всій області оголосили тривогу через російські безпілотники типу "Шахед".

Вибухи в Хмельницькій області почули близько 21 години 53 хвилини. За попередніми даними, це могла бути робота ППО по ворожих безпілотних літальних апаратах.

Внаслідок атаки "Шахедами" також постраждала і Вінницька область. Там було влучання у житловий будинок, а трьох людей ушпиталили.

Варто зазначити, що ворог уже вдруге лише за добу пустив по Україні свої безпілотники типу "Шахед". До цього впродовж дня у низці областей також лунала тривога через загрозу балістичного озброєння зі сходу. Також була і всеукраїнська повітряна тривога через зліт російського МіГ-31К, який є потенційним носієм ракети "Кинджал".