Ключі від миру лежать у Путіна, – МЗС відповіло на зухвалу заяву Захарової

Представниця російського МЗС Марія Захарова знову посипала звинувачення у бік України. Вона цинічно закликала Захід зупинити "агресивну риторику" нашої влади.

Слова Захарової вже прокоментували в українському МЗС. Речник відомства Олег Ніколенко наголосив, що Росія продовжує маскувати за публічною риторикою небажання виконувати свої зобов'язання.

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Напередодні Захарова цинічно заявила, що ескалація на Донбасі відбувається на тлі агресивної риторики української влади. Так вона відреагувала на слова Зеленського про ймовірність повномасштабної війни з Росією та заяву Данілова про те, що ЗСУ готові повернути під контроль окуповані Донецьк та Луганськ.

Мир залежить від політичної волі Путіна

Ніколенко зазначив, що за ширмою галасливих випадів російського міністерства доволі чітко видніється цілеспрямована політика знищення інфраструктури мирного процесу. Мовиться, зокрема, про:

саботаж втілення Мінських домовленостей та підсумків саміту лідерів Нормандського формату;

блокування роботи Тристоронньої контактної групи;

перешкоджання діяльності ОБСЄ;

затягування зашморгу на шиї сотень тисяч українців на тимчасово окупованих територіях.

Ключі від миру в Україні лежать у Кремлі. Але там бракує сміливої політичної волі, аби рухатися вперед,

– пояснив Ніколенко.

За словами дипломата, коли ця політично воля з'явиться, решта питань перетвориться на технічний процес. При цьому, Росія може вже зараз зробити перший крок: наважитися на зустріч міністрів закордонних справ "нормандської четвірки". Моляв, вже давно час переходити від слів до дій.

"Наша держава готова до прогресу. Водночас ми чітко розуміємо, з ким маємо справу. А тому покладаємося як на дипломатію, так і армію", – зазначив речник МЗС.

Про подальшу ескалацію з боку Росії

Крім цього, Ніколенко підкреслив, що у Москві домінує логіка на подальшу ескалацію. Про це свідчать, зокрема, незаконна організація в Криму та на Донбасі виборів до Держдуми Росії, репресії проти кримських татар.

До теми В автобус – і до окупанта: жителів Донбасу возять у Росію голосувати на виборах

Вибори у Росії відбудуться 17 – 19 вересня. Україна закликала не визнавати їхніх результатів – через те, що голосування проводять й на окупованих територіях. Водночас у МЗС звернулися до світової спільноти із закликом розширити санкції проти Кремля.