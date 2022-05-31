У КМДА відповіли, коли в Києві завершать відновлення будинків, зруйнованих окупантами

Учора, 30 травня, у столиці анонсували початок реконструкції будинків, які пошкодили російські окупанти. У Київській міській державній адміністрації повідомили, скільки часу знадобиться на це.

Про це 24 каналу повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник. Він зазначив, що в місті вже розпочали роботи із встановлення будівельних майданчиків.

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Коли відбудують пошкоджені будинки

За словами Поворозника, зараз найважливішим є відремонтувати будинки, які постраждали найбільше. Зокрема таких в столиці – 11, з різними ступенями руйнувань.

Усе закінчимо до початку холодів, оскільки розуміємо, що людям треба повернутися до будинків з теплом, вікнами та необхідним ремонтом. У нас є відповідні проєкти, тому до середини осені всі роботи завершимо,

– заявив він.

Житло для тих, хто втратив домівку

Поворозник також розповів про ініціативи забудовників, звести житло для тих, хто залишився без домівки. Він розповів про кілька варіантів, які розглядають на рівні держави.

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Один з них – це викуп вже готового житла, яке досі не продали забудовники. У ньому потрібно лише зробити внутрішній ремонт та забезпечити меблями для проживання.

Крім того, Поворозник також повідомив, про будівництво нового житла. Він пояснив, що його спорудження може бути достатньо швидким.

Оскільки мовиться про житло невисотної забудови, то термін будівництва складає від 4 до 7 місяців. Водночас за наявності фінансування не бачу жодних проблем спорудити його, – зауважив Поворозник.

Він зазначив, що гроші на це виділяє держава. Місто ж забезпечує зі своїх резервних фондів відновлення житла, яке постраждало найбільше – це загадані вище 11 будинків, а також всю соціальну сферу – школи, садочки, лікарні.

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