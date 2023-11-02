Росія могла отримати балістичні ракети від КНДР, – Південна Корея

Військові зв'язки Росії та КНДР можуть виходити за рамки постачання боєприпасів російській армії. Ймовірно, Північна Корея передала Росії балістичні ракети.

КНДР могла надати Росії балістичні ракети малої дальності та переносні зенітні ракети на додаток до артилерійських снарядів для війни в Україні, заявив високопоставлений південнокорейський військовий чиновник.

Дивіться також Британська розвідка: північнокорейські боєприпаси вже прибувають до Росії

КНДР могла постачати Росії боєприпаси для танків

Об'єднаний комітет начальників штабів зробив таку оцінку на тлі занепокоєння щодо посилення військової співпраці між Пхеньяном і Москвою після зустрічі Кім Чен Ина та Владіміра Путіна у вересні.

За оцінками військових, з північно-східного порту Північної Кореї Раджин до Владивостока на Далекому Сході Росії було відправлено близько 2000 контейнерів з військовою технікою та боєприпасами, що різко перевищує кількість у 1000 контейнерів, про яку Білий дім повідомив 13 жовтня.

Передбачається, що цей об'єм може вмістити понад 200 000 артилерійських снарядів калібру 122 мм або понад 1 мільйон снарядів калібру 152 мм, які використовуються обома країнами.

Північна Корея, можливо, також постачала в Росію іншу зброю, включаючи боєприпаси для танків серії "Т", протитанкові керовані ракети, ракетні установки, гвинтівки й кулемети, а також, можливо, балістичні ракети малої дальності.

Є ознаки того, що Північна Корея постачає зброю до Росії з середини 2022 року, а торгівля зброєю морськими шляхами збільшилася у серпні незадовго до візиту Кім Чен Ина до Росії,

– сказав високопоставлений чиновник.

Північнокорейські судна були помічені в Росії раз на тиждень в період із серпня до вересня. Але з жовтня, за даними Південної Кореї, по три – чотири кораблі бачили кожні три – чотири дні.

Північнокорейські контейнери були виявлені по всій країні, включаючи прикордонні райони між Північною Кореєю і Росією.

Росія може передати КНДР ядерні технології

У відповідь Росія може розглянути можливість надання технологічної підтримки північнокорейському військовому супутнику, ядерній зброї, а також винищувачам і системам протиповітряної оборони.

Очікується, що Північна Корея спочатку отримає продовольство і паливо для забезпечення стабільності режиму і підготовки до майбутньої зими. Очікується, що дві країни додатково обговорять передачу військових технологій, підтримку модернізації звичайних збройних сил і спільні навчання в майбутньому,

– сказав чиновник.

Зростаючі військові зв'язки між КНДР і Росією викликають занепокоєння з приводу безпеки, оскільки Пхеньян намагається вивести на орбіту військовий супутник-шпигун після двох невдалих спроб посилити свої можливості спостереження.

Офіційні особи в Сеулі вважають, що Північна Корея перебуває на завершальній стадії підготовки до третього запуску супутника після невдалих спроб у травні та серпні.