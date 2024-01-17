Це вже червоні лінії, – Зеленський висловився щодо допомоги Росії від КНДР

Володимира Зеленського попросили пояснити роль КНДР у російсько-українській війні. Також президента запитали про червоні лінії, які Північна Корея не мусила б ніколи перетинати.

Володимир Зеленський нагадав, що КНДР надала Росії понад мільйона артилерійських снарядів. Про це він сказав на брифінгу у Давосі.

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Коли КНДР перетнула червоні лінії

Як зауважив президент України, північнокорейські снаряди дійсно допоможуть окупантам. Зеленський наголосив, що постачання Росії боєприпасів – це був перший крок Пхеньяна. Другий крок полягає у передачі росіянам балістичних ракет.

Другий крок – це вже червоні лінії. Тому що це ракети. У нас була вже північнокорейська ракета, яка летіла на цивільних людей, і цивільні люди загинули. Це було не на полі бою, не на фронті,

– пояснив український лідер.

Зеленський наголосив, що російські окупанти скерували північнокорейську ракету саме на цивільних.

Що кажуть експерти про військову допомогу Росії від КНДР