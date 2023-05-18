Не вистачає мільйона доларів, – прокурор про суму, яку не виявили у Князєва

Прокурор Олександр Омельченко розповів про результати обшуків у Всеволода Князєва. За його словами, в ексголови Верховного Суду не дорахували близько 1 мільйона доларів США – частину хабаря.

Цю суму суддя Князєв отримав як "неправомірну вигоду для ухвалення потрібного рішення". Наразі прокуратура намагатиметься виявити втрачені кошти.

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У прокуратурі висловилися щодо недостачі грошей з хабаря Князєва

Прокурор Омельченко також зазначив, що гроші Князєв отримував у 2 етапи. Спочатку 3 травня йому передали 1,35 мільйона доларів США, а вже 15 травня – 450 тисяч доларів США.

Правоохоронці знайшли та вилучили останню суму у Князєва вдома. Ще 597 тисяч доларів США вони знайшли у його робочому кабінеті.

Решту грошей, за словами Омельченка, поки що виявити не вдалося. Однак прокуратура працює над тим, щоб знайти та вилучити всю суму, яку Князєв отримав як хабар.

Що відомо про справу Князєва

15 травня НАБУ та САП оголосили про розкриття корупційної схеми, головним фігурантом якої є Князєв. Вже колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва затримали правоохоронці.

Наступного дня Верховний Суд провів позачерговий пленум, на якому понад 140 суддів прийняли заяву, у якій взяли на себе відповідальність за події, пов'язані з можливою корупцією окремих представників. Згодом вони висловили недовіру Князєву та позбавили його статусу очільника суду.

Сам Князєв, якого підозрюють в хабарництві, вважає своє затримання "неправомірним". Але це не допомогло, він досі перебуває в ізоляторі.

Згодом Вища рада правосуддя надала згоду на тримання Князєва під вартою. За рішення проголосували 14 членів ВРП із 14.