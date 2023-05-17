Є 2 людини, яких побоюється Путін, – колишній співробітник КДБ назвав прізвища
Довгий час Росія шантажувала виходом із "зернової угоди". Однак ці лякалки зруйнував президент Туреччини Реджеп Ердоган, 17 травня він підтвердив, що угода буде продовжена ще на 2 місяці.
Для Владіміра Путіна у світовій політиці є лише два лідери. Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник КДБ і служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.
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"У мене складається враження, що Ердоган – це один з тих небагатьох людей, якого поважає Путін", – прокоментував Жирнов.
Ця повага, за словами ексспівробітника КДБ, в Путіна досягла найвищої точки в листопаді 2015 року, коли Туреччина збила російський винищувач.
Є лише дві людини
Жирнов зауважив, що на Заході немає жодної людини, до якої російський диктатор відчував би пієтет, він всіх зневажає. Є лише дві людини, яких він, умовно кажучи, побоюється і поважає – це Сі Цзіньпін та Реджеп Ердоган.
Однак, на переконання колишнього співробітника служби зовнішньої розвідки Росії, до Сі Путін більше відчуває заздрість. Адже Китай – це велика країна, там велика кількість населення та в 10 разів більший ВВП.
Це країна, яка грає в свою гру і в цю гру Путіну грати доволі важко. А Ердоган – це такий свій диктатор, це майже виглядає, як республіка Радянського Союзу для Путіна. І це, попри навіть на те, що Ердоган очолює країну, яка входить до НАТО. Адже Путін заявляє, що він воює з НАТО, а Туреччина – країна НАТО,
– підкреслив Жирнов.
Він переконаний, що Ердогану вдалося вибудувати з Путіним такі стосунки, яких в диктатора немає з жодним світовим лідером.
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Що відомо про продовження "зернової угоди"
- Спочатку Росія блокувала зернову ініціативу, висунувши свій санкційний ультиматум, але його не було прийнято.
- 17 травня президент Туреччини підтвердив, що угоду все ж буде продовжено ще на 2 місяці.
- Аналітики припускають, що в Ердогана є свої важелі впливу на Путіна, тому той поступився своїм рішенням блокувати "зернову угоду".