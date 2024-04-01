Хто підлягає мобілізації у квітні 2024 року: перелік категорій

В Україні триває загальна військова мобілізація. У квітні 2024 року вона охопить широкий спектр громадян. Визначено основні категорії осіб, які підлягають службі в ЗСУ.

Згідно з останніми новинами, в Україні продовжили воєнний стан і загальну військову мобілізацію до 13 травня 2024 року. Водночас законодавство визначає категорії громадян, які підлягають службі в Збройних Силах, – 24 Канал розповідає про ситуацію станом на 1 квітня 2024 року.

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Хто з громадян України підлягає службі в ЗСУ

Мобілізація насамперед стосуватиметься чоловіків від 18 до 60 років з військовим досвідом, а також тих, хто не служив, але відповідає віковим критеріям. Жінки до 60 років також можуть бути залучені до оборони країни.

Відповідно до законодавства, до мобілізації залучають:

чоловіків від 18 до 60 років з військовим досвідом;

чоловіків від 27 до 60 років без військового досвіду;

чоловіків від 18 до 60 років, які були зняті з військового обліку, але придатні до служби;

Добровільно до армії можуть приєднатися:

молоді люди від 18 до 27 років, які не проходили строкову службу;

особи з інвалідністю та ті, хто має право на відтермінування;

жінки до 60 років, які придатні за станом здоров'я.

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На якому етапі ухвалення нового законодавства щодо мобілізації

29 березня Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки завершив розгляд поправок до законопроєкту про мобілізацію. Понад чотири тисячі пропозицій внесли до документа, який має визначити майбутнє мобілізаційного процесу в країні.

Роман Костенко, секретар комітету, припустив, що законопроєкт винесуть у Верховній Раді на голосування у середині квітня 2024 року. Він наголосив, що мобілізація – не зупинена, цей рік буде ключовим для її розгортання, попри необхідність розробки підзаконної бази.

Власне, урядовий законопроєкт №10449 про мобілізацію народні депутати ухвалили у першому читанні ще на початку лютого. Перед голосуванням омбудсмен Дмитро Лубінець зазначав, що документ містить суперечливі норми, закликаючи парламент до другого читання врегулювати всі положення.

Вагітні жінки не підлягають мобілізації, незалежно від наявності військової чи медичної спеціальності.