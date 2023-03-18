Диктатори, узурпатори, терористи: компанія Путіна після ордеру Гаазького трибуналу
18 березня 2023, 11:21Читать новость на русском
Джерело:Центр стратегічних комунікацій
Міжнародний кримінальний суд Гааги 18 березня видав міжнародні ордери на арешт російського диктатора Владіміра Путіна. Кого з президентів також оголошували в міжнародний розшук – читайте далі.
Путін увійшов, як повноправний член "хорошої компанії" негідників, вбивць і кіднеперів.
Дивіться також Він заслуговує на міжнародний трибунал, – СБУ готує доказову базу проти Путіна
Як виглядає компанія Путіна
Нагадаємо, кого ще з президентів оголошували у міжнародний розшук: це і Ухуру Кеніятта з Кенії, і Лоран Гбагбо з Кот-д'Івуару, і суданський "вічний" правитель Омар аль-Башир. Усіх їх об'єднують одні й ті ж злочини – узурпація влади, тортури, воєнні злочини, розв'язання війн та міжетнічної ворожнечі.
Компанія Путіна: дивіться інфографіку SPRAVDI
Ордер на арешт Путіна: що відомо
- Генпрокурор Андрій Костін розказав, що ордер на арешт Путіна означає, що за межами Росії кремлівського диктатора повинні заарештувати та передати до суду.
- Голова Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що тепер Путіна та Львову-Бєлову заарештують на території країн, які ратифікували Римський статут.
- У Росії вже відреагували на заяву Міжнародного кримінального суду. Два слова змогла сказати Марія Захарова – речниця МЗС Росії. Вона назвала рішення "нікчемним", а ордер – "рецептом на арешт".
- Політолог Ігор Рейтерович пояснив, що рішення МКС викличе переляк не стільки у політичних та воєнних поплічників Путіна, а скільки у бізнесової еліти Росії. За його словами, перед ними є одразу три сценарії розвитку подій.