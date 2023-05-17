Повістки для українців: кого заборонено мобілізувати примусово

В Україні під час воєнного стану діє загальна мобілізація. Під неї потрапляють чоловіки призовного віку, проте є винятки.

Так, не можуть примусово мобілізувати чоловіків з важкими хворобами, які є тимчасово чи постійно непридатні до служби. Окрім того, мовиться про засуджених та тих, хто отримав відстрочку від мобілізації, пише 24 Канал.

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Кого не можуть мобілізувати примусово

Згідно зі статтею 37 закону про військовий обов'язок і військову службу з військового обліку виключають осіб, які відбувають покарання чи раніше засуджених до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Окрім того, примусово не мобілізують чоловіків призовного віку, які:

мають право на відстрочку та подали документи, що доводять таке право (стан здоров'я, сімейні обставини – наприклад, троє дітей до 18 років, догляд за рідними з інвалідністю, професія, зокрема, через відстрочку на роботі, навчання чи наукові дослідження);

та подали документи, що доводять таке право (стан здоров'я, сімейні обставини – наприклад, троє дітей до 18 років, догляд за рідними з інвалідністю, професія, зокрема, через відстрочку на роботі, навчання чи наукові дослідження); перенесли операцію (їх не мобілізують до рішення ВЛК);

мають встановлені металеві конструкції під час операції;

мають важкі хвороби через які вважаються непридатними чи тимчасово непридатними до служби.

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