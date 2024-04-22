Допомога від США буде миттєвою, – ексміністр закордонних справ припустив дати

Палата представників США 20 квітня прийняла законопроєкт про надання Україні допомоги. Вже у вівторок, 23 квітня, цей пакет має розглянути Сенат США. Допомога Україні буде надана миттєво.

Ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко розповів 24 Каналу, що надання допомоги Україні буде швидким процесом. Ми зможемо отримати необхідну далекобійну зброю.

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Миттєва допомога

Посол України в США Оксана Макарова заявила, що весь цей час українська сторона в США не сиділа та не чекала рішення, а працювали над швидкою логістикою.

Допомога від США буде миттєвою. Коли ми говоримо про логістику, це не тільки мовиться про США, а й про Європу. Ухвалення допомоги – це справа не тижнів, а днів, можливо навіть й годин,

– наголосив ексміністр закордонних справ України.

Також Огризко додав, що Сенат безумовно внесе правки, але вони будуть несуттєвими. Президент Джо Байден пообіцяв підписати документ, після голосування за нього у Сенаті, дуже швидко.

До кінця цього тижня ми матимемо все, що необхідно, щонайменше в першій частині. Є ознаки того, що те озброєння, про яке ми довго "мріяли", тобто далекобійне, буде в цьому пакеті,

– підкреслив ексміністр закордонних справ України.

Допомога від США: що відомо