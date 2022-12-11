Точно не 2 – 3 місяці: коли в Одесі відновлять енергопостачання

Одещина зазнала ударів російсько-іранськими безпілотниками по об'єктах енергетичної інфраструктури. Наразі світло вже повертається й до побутових споживачів.

Про це 24 каналу розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Раніше повідомлялось про те, що в Одесі почалися проблеми ще і з водою.

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Наслідки ударів серйозні

Братчук зазначив, що наслідки ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури в Одесі дуже серйозні. Місто й частина регіону фактично були повністю знеструмлені, але зберігалась електроенергія на об'єктах критичної інфраструктури. Аварійні бригади працюють, електроенергія потрохи повертається і за кілька днів повернеться й до побутових споживачів.

Ми не говоримо про те, що за кілька годин усе місто може засяяти або регіон. Не вистачає потужностей, на відновлення яких залучено 206 аварійних бригад. Водопостачання, водовідведення й опалення є. Зранку 11 грудня були невеликі проблеми: зникло енергопостачання насосів, і були перебої з питною водою в різних районах міста, але наразі технічну воду людям підвозять,

– зауважив речник Одеської обласної військової адміністрації.

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Повідомлення про 2 – 3 місяці

Він продовжив, що нібито заклики від місцевої влади щодо евакуації з регіону не відповідають дійсності, і СБУ вже перевіряє, звідки вони взялись. Щодо 2 – 3 місяців мовилось про відновлення саме об'єктів енергетичної інфраструктури. Не досить відповідальні телеграм-канали й деякі ЗМІ винесли це в заголовок: "Світла в Одесі не буде 2 – 3 місяці".

"Звичайно, люди, які не мислять критично читають лише заголовки і вірять. Мовиться про 2 – 3 місця на повне відновлення об'єктів енергетичної інфраструктури, що постраждали. Уже можу сказати, що світла не було 2,5 доби, а зранку 11 грудня лампочка засяяла", – наголосив Братчук.

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