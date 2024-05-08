Чи буде колапс ТЦК, коли чоловіки рвонуть оновлювати дані: нардеп сказав, як уникнути черг

У період від 18 травня до 16 липня військовозобов'язані українці мають оновити свої дані в ТЦК. Електронний кабінет може стати альтернативою живим чергам, переконані у Верховній Раді.

Наближається дата, коли всі чоловіки віком від 18 до 60 років повинні актуалізувати свої військо-облікові дані в територіальних центрах комплектування. Щоб уникнути перевантаження ТЦК та можливого колапсу, Роман Костенко, секретар комітету парламенту з питань нацбезпеки, рекомендує використовувати електронний кабінет.

Дивіться також Мобілізація засуджених: скільки людей можуть мобілізувати до війська

Оновлення даних

Обранець наголосив, що успішність оновлення даних залежатиме від якості організації процесу. За його словами, якщо умови будуть незадовільні, а люди не розумітимуть, що від них вимагають, – це може призвести до ситуації, коли в останні дні перед кінцем терміну оновлення даних утворюватимуться шалені черги.

Треба пояснити, як буде працювати електронний кабінет. Нам на комітеті це презентували. Буде можливість і в електронному кабінеті оновити свої дані. Тому що якщо всі підуть в ТЦК, я думаю, що можуть бути проблеми зі швидким оновленням,

– сказав Костенко.

Депутат акцентував на важливості забезпечення зрозумілої та доступної процедури оновлення даних, щоб уникнути плутанини та зайвого стресу для громадян. Парламентар остерігається: якщо всі підуть оновлювати дані в ТЦК, можливі проблеми зі швидкістю процесу.

Ширший контекст

Верховна Рада 11 квітня 2024 року 283 голосами ухвалила в другому читанні законопроєкт про мобілізацію №10449. Уже через декілька днів, 16 квітня, президент Володимир Зеленський підписав документ. Він набуває чинності 18 травня – через 30 днів після підписання.

Всі військовозобов'язані, згідно з текстом закону, повинні носити із собою військово-обліковий документ та пред'являти його на вимогу для перевірки ТЦК, поліцейського, прикордонної служби. Це стосується і тих, хто має відстрочку або знятий з обліку.

Скасовується статус "обмежено придатний". Відповідні особи повинні повторно пройти перевірку ВЛК упродовж 12 місяців. Крім того, ті, хто отримав 2 або 3 групу інвалідності після 24 лютого 2022 року, повинні повторно пройти медичний огляд.

Відповідно до нового законодавства, у період від 18 травня до 16 липня (60 днів), військовозобов'язані громадяни віком від 18 до 60 років повинні оновити свої дані в ТЦК. Це необхідно для упорядкування інформації.