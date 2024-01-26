"Армія чекає": Арахамія розповів, коли у Раді розглянуть законопроєкт про мобілізацію

У п'ятницю 26 січня уряд має надати Верховній Раді законопроєкт про мобілізацію. Вже відома дата, коли документ розглянуть у першому читанні.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, коли ж депутати розглянуть законопроєкт про мобілізацію. Про це він повідомив під час дискусії "2024: сценарії для країни" в рамках проєкту LB.ua і EFI Group "Нова країна".

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Коли Верховна Рада розгляне законопроєкт про мобілізацію

6 лютого буде проголосовано перше читання. Я б хотів, розуміючи, що армія чекає цього законопроєкту, проголосувати в першому і в цілому,

– сказав Арахамія.

Тобто чекати лишилося зовсім недовго.

Розгляд законопроєкту про мобілізацію може бути за спецпроцедурою

Першу версію законопроєкту та правки до нього депутати вивчали кілька днів, а потім "змусили уряд забрати" документ на доопрацювання. Тож є імовірність, що через опір двох опозиційних фракцій проголосувати за законопроєкт у цілому не вдасться.

"Тому ми зробимо перерву на тиждень, проголосуємо скорочення строків, і через тиждень, 13 чи 14, проголосуємо в другому читанні. Підемо спецпроцедурою і якось там висидимо та зробимо це для того, щоб це проголосувати", – пояснив він.

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