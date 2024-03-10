Зеленський різко висловився про заяву Папи Римського щодо переговорів з Росією

Володимир Зеленський 10 березня записав традиційне вечірнє звернення до українців. У ньому глава держави різко відповів Папі Римського на його скандальну заяву стосовно війни у нашій державі.

Президент зауважив, що наразі Україну захищають представники різних конфесій, допомагаючи виганяти ворога з нашої території. Зеленський подякував усім, хто захищає нашу державу від ворога.

Дивіться також Є декілька причин: Зеленський розповів, чому вибори під час воєнного стану неможливі

Зеленський відповів Понтифіку на слова про "білий прапор"

Президент наголосив, що наші Сили оборони складаються з багатьох елементів, зокрема, багатьох бригад та підрозділів. І кожен, хто діє на фронті, захищає державу від російських диверсантів і терору, виконує бойові завдання, заслуговує на вдячність та повагу.

Російські окупанти та катівні не йдуть далі Європою лише тому, що їх стримують українці й українки зі зброєю в руках та під синьо-жовтим прапором. В Україні багато було колись білих стін будинків і церков, які зараз обпалені та розбиті російськими снарядами,

– зауважив Зеленський.

На думку глави держави, це дуже красномовно говорить, хто саме повинен зупинитись, щоб війна зупинилась. А кожен, хто захищає життя й людей, виконує найпочеснішу місію, яка тільки може бути в умовах такого антилюдського вторгнення.

"Коли російське зло 24 лютого розпочало цю війну, усі українці стали на захист. Християни, мусульмани, юдеї – всі. І я дякую кожному українському капелану, які – з армією, в Силах оборони. Там, на передовій", – зазначив президент.

Він наголосив, що всі ці люди захищають життя й людяність. Підтримують і молитвою, і розмовою, і справою.

Ось що таке церква – з людьми. А не за дві з половиною тисячі кілометрів – десь там займатись віртуальним посередництвом між тим, хто хоче жити, і тим, хто хоче тебе знищити,

– сказав український очільник.

Він також подякував кожному, хто в Україні та з Україною. Зокрема, тим, хто робить усе для того, щоб зберегти життя, хто допомагає та дійсно перебуває поруч – діями та молитвами.

Цікаво Уночі окупанти били ракетами та запустили майже 40 "Шахедів": як відпрацювала ППО

Збиті "Шахеди" і подяка захисникам неба

У зверненні президент також відзначив усіх українських воїнів, які щодня і щоночі захищають наше небо.

Тільки за одну ніч на цю неділю їм вдалося збити 35 "Шахедів". Загалом від початку березня російські терористи застосували проти України вже 175 таких убивчих дронів. На щастя, 151 із них були збиті нашими воїнами,

– наголосив Зеленський.

За словами глави держави, це дуже важливий результат. Зокрема, він підкреслив, що попри те, що не всі збили дрони, є влучання, втрати й жертви, але з усім тим вдається й рятувати наших людей.

"Я дякую кожному воїну наших мобільних вогневих груп в усіх регіонах бойового чергування. Я дякую кожному льотчику та інженеру Повітряних сил, усім нашим воїнам протиповітряної оборони. Будемо й надалі нарощувати наші вогневі можливості, українську ППО", – підкреслив президент.

Він також зауважив, що більше систем ППО та інших засобів ураження російської авіації означає ближчий мир. Глава держави подякував кожному у світі, хто із цим допомагає. Зеленський також пообіцяв, що буде в Україні більше ППО і наша влада дуже активно над цим працює.

Зауважте Україна вже атакувала "Сергія Котова": окупанти відновили корабель і мали на нього плани

Відзначення воїнів Нацгвардії й ГУР МО

У відео Зеленський також особливо відзначив воїнів Національної гвардії, які разом з усіма б’ються на фронті – на сході, на півдні України. Зокрема, це воїни Третьої бригади оперативного призначення.

У своєму зверненні Зеленський відзначив:

воїнів Третьої бригади оперативного призначення – молодшого сержанта Віктора Іванова та лейтенанта Кирила Кудінова.

воїнів П'ятої Слобожанської бригади Нацгвардії – солдатів Сергія Турілкіна та Миколу Гнатюка.

воїнів першого та третього штурмових загонів Центру спеціального призначення Нацгвардії "Омега".

Також за підсумками цих тижнів є за що подякувати воїнам підрозділів ГУР – деталі публічно розкривати зараз не варто, але їхню роботу ворог дійсно відчуває,

– наголосив президент.

Він також зауважив, що чим більше російська держава втрачатиме, тим скоріше все зло війни забереться з нашої землі.

Дивіться також Не виключати чогось не означає це робити, – Макрон про західні війська в Україні

Розмова з Макроном і відзначення Рамадану у світі

Зеленський також розповів, що цього дня говорив з президентом Франції Еммануелем Макроном. Політики говорили понад годину.

Вдячний Еммануелю за його нові ініціативні кроки на підтримку України, за лідерство, яке додає всім нам у Європі сили. Вдячний за новий оборонний пакет,

– сказав президент.

Він також зауважив, що разом із французьким колегою обговорив графік та ключові очікувані результати їхньої майбутньої зустрічі в Україні.

Глава держави також наголосив, що зараз починається священний для мусульман України та світу місяць Рамадан.

"І в цьому році Рамадан, на жаль, затьмарений війною та стражданнями, які не стихають. Хай за цей місяць ми всі все ж таки станемо ближче до чесного і справедливого миру. Не лише для України. А для всіх народів, які страждають зараз від війни!" – підкреслив український очільник.

Володимир Зеленський запевнив, що у силах людства досягти такої єдності, щоб справедливість оберігала життя від воєн.