Потрібен лише поштовх: коли Путін впаде з трону – ніхто не стане на його захист

Переважну більшість населення Росії становлять люди з імперіалістичними поглядами. Однак навряд чи хтось із них підтримає Владіміра Путіна, коли його усуватимуть.

Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, диктатор почувається неспокійно, зокрема після заколоту Євгенія Пригожина.

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"Щодо питання: скільки людей вийде в підтримку Путіна, коли його волоктимуть на шибеницю. Я думаю, що ніхто", – констатував Яковенко.

Коли усунуть Владіміра Путіна: дивіться відео

Російські ура-патріоти не звикли йти проти держави, а тому мовчки дивитимуться, як скидають чергового диктатора.

Коли Путін впаде

Влада російського диктатора вже на грані, але для її остаточної втрати потрібна вирішальна подія. Нею може стати визначна перемога Сил оборони України на фронті.

"Потрібен сильний поштовх – тільки з боку серйозної перемоги української армії", – зазначив Яковенко.

Влада Путіна слабне: останні новини

У Росії вже відчули, що влада Владіміра Путіна значно ослабнула. Він є президентом лише номінально й зовсім не впливає на процеси всередині країни.

До того ж Путін цілковито втратив зв'язок з реальністю. Оскільки стан справ на передовій доводить диктатора до люті, наближені доповідачі розповідають йому лише хороші новини.

Через складну ситуацію на фронті диктатор уже вдруге скасував "пряму лінію" з мешканцями Росії. Її нібито перенесли на кінець осені чи то початок зими.

До слова, оперативні розвіддані та лікарі-фізіономісти підтверджують, що Путін часто відправляє замість себе двійників. Зокрема, один з них приїздив на територію тимчасово окупованого Півдня України.

Російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський розповідав, що в країні-агресорці набуває впливу так звана "партія почесної капітуляції". Мова про еліти, які прагнуть зберегти свої статки, коли Росія програє війну проти України. Вони зацікавлені в тому, щоб не доводити ситуацію до критичної для себе.