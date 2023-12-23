В ISW припустили, коли Україна може отримати перші F-16
Джерело:ISW
Україна ще не отримала західні винищувачі F-16. Навчання наших пілотів тривають. Точної дати, коли партнери передадуть перші літаки, поки немає.
Втім, аналітики висловили припущення, коли саме Україна може отримати першу партію F-16. Про це йдеться у звіті ISW, пише 24 Канал.
До теми Нідерланди почали підготовку перших 18 літаків F-16 для доставки в Україну
Коли Україна може отримати перші F-16: припущення аналітиків
Прем'єр Нідерландів Марк Рютте 22 грудня під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським підтвердив, що уряд його країни підготує перші 18 винищувачі в для доставки в нашу державу.
Україна, швидше за все, отримає першу партію F-16 до кінця 2023 року,
– припустили в ISW.
Водночас аналітики зазначили, що Рютте не підтвердив терміни поставки F-16. Додали, нещодавно в стратегічному документі Міноборони Естонії було зазначено, що Нідерланди, Данія, Норвегія та Бельгія вже зобов'язалися пожертвувати F-16 Україні "до кінця року".
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Що кажуть українська влада та військові
- Навчання українських пілотів на F-16 тривають. Важливо розуміти, що підготова інфраструктури для західних винищувачів є доволі складним та тривалим процесом.
- Речник Командування Повітряних сил зазначив, що наразі неможливо говорити про терміни, коли наша держава буде готова до використання цих літаків. Водночас Юрій Ігнат припустив, що цей процес може відбуватися так само швидко, як із застосуванням систем Patriot.
- 5 грудня міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що Бельгія підтверджує наміри передати Україні літаки F-16 у 2025 році.
- Наприкінці листопада Володимир Зеленський зазначив: "Немає дати, коли ми їх (F-16 – 24 Канал) отримаємо, – це факт, але все залежить скоріше від нас самих, – коли наші хлопці пройдуть навчання. Однак, перші винищувачі, я думаю, ми зможемо отримати у 2024 році".