В ISW припустили, коли Україна може отримати перші F-16

Україна ще не отримала західні винищувачі F-16. Навчання наших пілотів тривають. Точної дати, коли партнери передадуть перші літаки, поки немає.

Втім, аналітики висловили припущення, коли саме Україна може отримати першу партію F-16. Про це йдеться у звіті ISW, пише 24 Канал.

До теми Нідерланди почали підготовку перших 18 літаків F-16 для доставки в Україну

Коли Україна може отримати перші F-16: припущення аналітиків

Прем'єр Нідерландів Марк Рютте 22 грудня під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським підтвердив, що уряд його країни підготує перші 18 винищувачі в для доставки в нашу державу.

Україна, швидше за все, отримає першу партію F-16 до кінця 2023 року,

– припустили в ISW.

Водночас аналітики зазначили, що Рютте не підтвердив терміни поставки F-16. Додали, нещодавно в стратегічному документі Міноборони Естонії було зазначено, що Нідерланди, Данія, Норвегія та Бельгія вже зобов'язалися пожертвувати F-16 Україні "до кінця року".

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