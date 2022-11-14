Росія не в тій позиції, – МЗС про "вивід військ з України" та умови для переговорів

Позиція України у питанні перемовин між Москвою та Києвом є незмінною. У Міністерстві закордонних справ нашої держави вкотре зазначили, що чекають від Кремля повного виведення військ перед початком мирного діалогу.

Після поразок російських солдатів на правому березі Дніпра в Херсонській області Росія заявила про перемовини "без попередніх умов". Однак речник МЗС України Олег Ніколенко у коментарі 24 каналу сказав, що все-таки Росія повинна виконати ряд певних умов.

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Коли Україна готова буде сісти за стіл перемовин

За словами Ніколенка, Росія зараз не в тому становищі, щоб диктувати свою повістку. Мир буде лише за тією формою, яку озвучила Україна.

Росія не в тій позиції, аби диктувати свої умови. Мирна формула України залишається незмінною: негайне припинення війни, виведення всіх російських військ, відновлення української територіальної цілісності, компенсація завданих збитків та надання дієвих гарантій про неповторення агресії,

– сказав речник МЗС.

Він наголосив, що за будь-якого іншого сценарію розвитку подій досягнути миру буде неможливо.

Заяви Шольца та Зеленського про перемовини

На початку жовтня президент України Володимир Зеленський підписав указ , згідно з яким Україна не проводитиме переговорів з Росією до тих пір, допоки на чолі держави-терористки буде Владімір Путін. Це рішення було спричинене тим, що російський диктатор вирішив анексувати регіони України.

За словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, президент Росії зробив усе для того, аби переговори між Києвом та Москвою стали неможливими. Ба більше, лідер ФРН виступив проти миру в Україні на умовах Кремля.

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Окрім того, глава нашої держави Зеленський переконаний, що Кремль не втомився від війни, а готовий далі знищувати Україну. Однак Росії потрібна пауза, аби відновити свої ресурси – тому про ніякі які переговори зараз не може йтися.

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