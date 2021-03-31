Карантин в Україні: що зміниться у квітні і чи знімуть усі обмеження

В Україні триває адаптивний карантин. Хоч всіх цікавить, коли нарешті знімуть усі обмеження, однак поки що, ймовірно, їх тільки посилюватимуть.

Наразі карантин скасовувати не планують, хіба будуть продовжувати та видозмінювати. Окрім того, мова зайшла і про введення нового локдауну.

Дізнайтеся У Зеленського заговорили про паспорти вакцинації: підсумки наради

Загальнонаціональний карантин Кабінет Міністрів України повторно встановив з 17 лютого. Водночас з 24 лютого Україна повернулася до поділу на 4 карантинні зони.

Наразі у червоній зоні перебувають:

Київ,

Житомирська область,

Закарпатська,

Івано-Франківська,

Київська,

Львівська,

Миколаївська,

Одеська,

Сумська,

Чернівецька,

Чернігівська.



Адаптивний карантин / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Локдаун у Львові

Через складну ситуацію з коронавірусом у Львові з 19 березня ввели локдаун. У місті закрили торгові центри, кафе, ресторани, непродовольчі магазини.

Спочатку локдаун мав тривати 10 днів, але, оскільки ситуація не покращилась, його продовжили до 12 квітня.

Крім того, обмеження посилили: громадський транспорт перевели у режим спецперевезень, тобто ним зможуть користуватись лікарі, працівники соціальних служб, банків, продуктових магазинів тощо.

Дитячі садочки працюватимуть у режимі чергових груп для дітей, батьки яких працюють.

Коли у Львові послаблять обмеження

Локдаун триватиме щонайменше до 12 квітня. Однак мер Львова Андрій Садовий припустив, що до Великодня обмеження можна буде послабити.

Вже перед Великоднем ми дозволимо більшу активність, тому що зараз і так досить спокійний сезон,

– сказав Садовий.

Локдаун у Києві

У Києві оголосили про локдаун ще 18 березня. З 20 березня його запровадили. З 23 березня столиця потрапила до червоної зони, тож там діють всі її обмеження.

Однак з 5 квітня карантин у Києві значно посилять:

Всі школи та дитячі садочки закриють;

Увесь громадський транспорт: наземний, і метро – працюватиме за спеціальними перепустками пасажирів.

Керівники ж установ, підприємств, закладів мають відправити співробітників на дистанційну роботу.

Продуктові ярмарки не працюватимуть з 1 квітня.

Такі обмеження діятимуть щонайменше до 16 квітня.

Як триває вакцинація в Україні

В Україні розпочалася 3 хвиля COVID-19

У березні в Україні суттєво зросла смертність від коронавірусу. Так, за добу 30 березня зафіксували аж 407 летальних випадків.

Кількість госпіталізованих також почала зростати. Першою до критичної позначки наблизилася Івано-Франківщина. У "коронавірусних" лікарнях області зафіксували 100% заповненість ліжок. Щоб рятувати інфікованих, у регіоні вперше за історію пандемії розгорнули мобільний госпіталь.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко 4 березня підтвердив, що в Україні зафіксували перших заражених британським штамом коронавірусу. Про це вже попередили ВООЗ. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль теж 4 березня заявив: у країні розпочалася третя хвиля коронавірусу.

Чи можливе повторне запровадження локдауну

Водночас вже 4 березня Шмигаль припустив, що невдовзі українцям доведеться повернутися до життя у режимі локдауну.

На підході може бути жорсткий локдаун. Коли більшість областей буде у червоній зоні, скоріш за все, доведеться повертатися до тої моделі локдауну, який Україна вже проходила,

– наголосив Шмигаль.

Політик зауважив, що звичайно владі не хочеться ухвалювати таке рішення. Однак українці мають бути свідомими і розуміти: небезпека нікуди не зникла.

Згодом міністр охорони здоров'я Максим Степанов підтвердив, що локдаун можуть запровадити, якщо понад 50% областей стануть "червоними". До речі, нещодавно МОЗ двічі за день оновлювано карантинні зони. Спочатку їх було 13, однак потім різко стало 10

Що кажуть лікарі

Доктор медичних наук та лікар-імунолог Андрій Волянський наголосив, що Україна пройшла лише половину шляху для зниження захворюваності. Попри позитивний результат, ситуація може погіршуватись. Волянський додав, що локдаун – це потужний інструмент, але скористатись ним знову найближчим часом не можна.

Важливо Локдаун у містах та оновлені кольорові зони: як в Україні діє адаптивний карантин

Чи було виправданим введення зимового локдауну в Україні

Фахівці прогнозували збільшення кількості випадків COVID-19 після різдвяних свят. Зросте, як очікується, і навантаження на заклади охорони здоров'я. Тому рішення уряду було певною мірою логічним.

У будь-якому разі, якщо люди зберуться разом вже після локдауну, все одно може бути певне зростання захворюваності. Тому що повернення спілкування та контактів між людьми завжди призводить до цього,

– пояснила нам епідеміологиня Людмила Мухарська.

Президент Українського медичного клубу, заслужений працівник охорони здоров'я та практикуючий лікар Іван Сорока також вважав що стовідсоткових ознак для введення жорсткого локдауну, крім політичних, саме не було.

Які результати локдауну

Кількість нових хворих на коронавірус під час локдауну справді поступово зменшувалась. Степанов наголосив, що посилений карантин допоміг стабілізувати ситуацію з коронавірусом в Україні та подякував за його дотримання.

На початку грудня кількість пацієнтів у лікарнях з COVID-19 становила на 10 тисяч більше хворих, ніж зараз. Крім цього, 30 612 випадків захворювання за тиждень – це майже на 14 тисяч менше, ніж минулого.

Коли ж можна буде забути про дистанцію й маски

З початком вакцинації проти COVID-19, світ все більше набуває впевненості у тому, що завершення пандемії і скасування карантинних обмежень зокрема – не за горами.

В Україні ж, як наголошував прем'єр-міністр Денис Шмигаль, карантин точно триватиме до кінця лютого 2021 року. Водночас за його словами, поки що жодна країна не здатна спрогнозувати, коли це все остаточно закінчиться – "схоже, це станеться не у 2021 році":

Щоб сказати, що літом все завершиться? Я впевнений, що не завершиться. З коронавірусом ми проживемо, за прогнозами, наступних два роки. Питання: який формат нашого співіснування буде, але він поки залишається секретом.

Людмила Мухарська своєю чергою нагадує, що Україна – це лише частина світу, в якому існує пандемія. Тому, якщо ситуація поліпшиться скрізь, тоді вже можна буде говорити про те, що і у нас пом'якшать рекомендації щодо дистанції та масок.

Читайте також До літа: у МОЗ розповіли, коли в аптеках з'явиться вакцина проти COVID-19

Звичайно, вакцина має поліпшити ситуацію. Але, за словами експертки, це не буде дуже швидко. Адже сам процес вакцинації такої великої кількості людей, щоб виник певний колективний імунітет – тривалий.

Кажуть про два роки, але ми поки що не знаємо, скільки цієї вакцини буде. Тобто, можливо, через рік ситуація якось проясниться – якщо будуть у нас робити щеплення. Зараз же говорити про терміни, коли знімуть масочний режим, дистанцію тощо – зарано,

– підсумовує епідеміологиня.

Президент Українського медичного клубу Іван Сорока переконаний: ми ніколи вже не повернемося до таких спокійних часів, які були до 2020 року, і певні карантинні обмеження все одно будуть залишатися з нами. Крім того, з'явилися нові штами вірусу і нам слід стежити, чи будуть вакцини, які зараз пропонуються на ринку, ефективними і проти них, чи будуть вони давати стовідсотковий імунітет і чи потребуватимуть оновлення вакцинальних штамів щороку, як ми це робимо з вірусами грипу.

Чим швидше ми почнемо вакцинувати населення, тим швидше зможемо говорити про реальну стабілізацію ситуації,

– пояснив фахівець.



Терміни залежать від ефективності і темпів розповсюдження вакцини / Фото Getty Images

Найімовірніший сценарій завершення пандемії, базований на інтерв'ю POLITICO з провідними вірусологами, виглядає так:

постійне зниження кількості випадків COVID-19 – до осені 2021 року ;

; нормалізація щоденного життя – протягом двох років.

Точний час залежить від низки чинників, таких як доступність швидких тестів на COVID-19, ефективність вакцини та дотримання людьми вимог щодо носіння масок і збереження дистанції.

Вакцина повинна бути достатньо ефективною та широко розповсюдженою, щоб досягти колективного імунітету – коли люди, теоретично, зможуть безпечно знімати маски та відвідувати масові заходи. Це станеться, коли близько 60-70% населення матиме імунітет до хвороби – вірус тоді просто не зможе розмножуватися.

Все ж, імовірно, світ житиме з COVID-19 завжди, навіть після масової вакцинації. Проте, якщо її рівень буде достатньо високим, ковід стане просто черговою хворобою, до якої більшість населення має певний рівень імунітету.

Хронологія карантину в Україні