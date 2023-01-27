Росія може зробити "жест доброї волі", – прогноз військового щодо закінчення війни

Війна може закінчитись уже влітку цього року. Не треба виключати той варіант, що Росія знову продемонструє так званий жест доброї волі.

Таку думку 24 Каналу висловив колишній командир ізраїльського загону спецпризначенців, який зараз воює в Україні Денис Десятник. Цікаво, що на питання, коли закінчиться війна, кажуть Україна, Росія, Захід та історія.

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Перемога буде в цьому році

Десятник розповів, що він упевнений, що перемога буде цього року. ЗСУ виженуть ворога і з Криму, і з Донбасу. Росія відчуває поразку, намагається проводити мобілізацію. Однак молодь уже де-не-де виходить на демонстрації і в майбутньому це може продовжитись у них і загалом там буде багато проблем.

Можуть бути навіть такі події, що росіяни десь повністю відтягнуть свої війська з території України. Сама Росія так покаже ніби "жест доброї волі", бо навіть у США говорили, якщо Росія забере свої війська з території України, то вони полегшать санкції проти Росії,

– зазначив колишній командир ізраїльського загону спецпризначенців, який зараз воює в Україні.

Він продовжив, що це може бути вигідно Путіну й Медвєдєву. Тим паче зараз Україна отримає необхідну техніку, тож до літа вже може здобути перемогу.

Десятник про те, що Росія може зробити "жест доброї волі": дивіться відео

Перемога України буде, коли Росія піде за кордони 1991 року

За словами колишнього командира ізраїльського загону спецпризначенців, який зараз воює в Україні, Україна переможе, коли вийде на кордони 1991 року. Та й після того, наша армія буде отримувати зброю. Зокрема, літаки F-16 потужно підсилять ЗСУ.

"Буде виділятись бюджет саме на армію, на безпеку країни, кордони будуть посилюватись. Можна провести паралелі з Ізраїлем, який постійно в сусідстві з країнами, що, можна сказати, проти Ізраїлю. Просто в Україні буде виділятись бюджет, буде посилюватись армія, вона буде більш професійною, належної якості, як має бути", – зауважив Десятник.

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