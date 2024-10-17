Бої взимку та кінець війни у 2025 році: що прогнозують військові та експерти

Росіяни активізувалися та кидають останні сили на фронт. Вони намагаються встигнути оточити важливі для них міста, поки не настав холод. Окупанти бояться, що пізніше дуже залежатимуть від погодних умов.

Звісно, фронт взимку буде іншим. Однак у кого буде перевага – спрогнозували ситуацію експерти та військові спеціально для 24 Каналу.

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Осіннє болото: чого чекати

Військовий оглядач Денис Попович висловився, що осінні опади не зупинять фронт. Звісно, бої все одно триватимуть. Однак окупантам буде значно важче використовувати велику техніку, адже банально – бої тривають у полях, машини застрягатимуть у болотах.

Наступальні дії сповільнюватимуться, коли окупанти по коліна в багнюці,

– зазначив Попович.

Водночас під час поганої погоди піхоту потрібно доставляти до певної точки, з якої вона штурмуватиме, а рух артилерії практично обмежений, на цьому наголосив OSINT-аналітик, військовий оглядач Віталій Кононученко.

Він додав, що у жовтні та листопаді зазвичай часто ллють дощі, через що утворюється багато болота на полях. Тому наступ дуже обмежений.

"Для прикладу, на Донбасі вся логістика побудована на польових дорогах, що безперечно матиме вплив на події на полі бою", – сказав Кононученко.

Віталій Кононученко спрогнозував фронт під час холодів: дивіться відео

Однак не варто сильно радіти, адже кардинально інтенсивність боїв на фронті не зменшиться, так вважає командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко. Росія зберігатиме інтенсивні бої завдяки тактиці плавучого наступу живою силою. За його словами, інколи здається, що її в росіян нескінченна кількість.

"Знищили роту, йде наступна, знову знищили і знову йдуть. Вони це роблять, адже більшість техніки, яка опиняється на лінії боєзіткнення, ми знищуємо або пошкоджуємо об'єднаним вогневим впливом", – сказав Федоренко.

Водночас полковник ЗСУ в запасі Петро Черник прогнозує, що погода призупинить навіть піхоту, тому українському війську потрібно протриматись під тиском, який є зараз, приблизно місяць.

Потім обов'язково розкисне ґрунт, адже скоро очікують серйозні опади. Ні російська важка техніка, ні бійці не зможуть рухатись,

– зауважив Черник.

Він наголосив, що стратегічна мета Росії – вийти до адміністративних кордонів Донеччини за будь-яку ціну, саме тому окупанти зараз сильно тиснуть.

Прогноз від Петра Черника: дивіться відео

Активність ворога взимку

У Збройних Силах України очікують, що активність ворога взимку суттєво зменшиться. Так буде, поки не мине морозна погода, вважає боєць ЗСУ Євген Ієвлєв.

Це обумовлено і морозами, і тим, що ворог, навіть попри великий наступальний мобілізаційний потенціал, не може вести наступальну операцію з такими втратами 3 – 5 місяців. Тому вони також це роблять на одному з останніх подихів,

– підкреслив Ієвлєв.

Водночас для українських військових нових викликів не повинно бути, адже воюють вони у зимовий період не вперше.

Чи реально завершити війну у 2025 році

Окупантам однозначно потрібна перерва у циклі наступного року, адже вони спустошили свої склади з бронетехнікою приблизно на 50%. Полковник запасу ЗСУ Петро Черник впевнений, що рішення завершувати цю фазу війни вже ухвалене. Питання лише у тому, на яких позиціях і як це буде імплементовано.

До слова! Володимир Зеленський заявляв, що ситуація на полі бою "створює можливість" завершити війну не пізніше 2025 року. Зокрема, цього можна досягти завдяки плану перемоги президента.

Політолог Андрій Вігірінський прокоментував слова президента, зазначивши, що цей план не передбачає різні обставини на полі бою та політичні. Варто розуміти, що на реалізацію плану можуть вплинути різні фактори.

"Я б не став досить вибагливо ставитись до термінів, які стосуються можливостей завершення війни саме у 2025 році, бо перемінних процесів на довгій дистанції трьох – п'яти місяців виникає дуже багато. Вони надто вагомі, щоб їх ігнорувати", – зауважив політолог.

Андрій Вігірінський про завершення війни: дивіться відео

Що цікаво, ветеран російсько-української війни Євген Дикий вірить у перемогу України у 2025 році, однак за однієї умови. Проблема саме у мобілізації, успішний контрнаступ у 2025 році гарантований, якщо проблема з мобілізацією буде "жорстко і рішуче вирішена в найближчі декілька місяців".