У Байдена досі не визначилися з датою візиту Зеленського
15 липня 2021 , 16:53Читать новость на русском
Джерело:Білий дім
Ще на початку червня під час телефонної розмови Джо Байден запросив Володимира Зеленського відвідати Вашингтон. Їхня зустріч повинна відбутися влітку 2021 року, але конкретної дати досі немає.
У Білому домі підкреслили, що все ще чекають на Володимира Зеленського, але поки не можуть оголосити дату візиту.
Важливо Не просто зустріч заради зустрічі, – Кулеба про майбутню розмову Зеленського і Байдена
Як пояснив один з представників адміністрації США, сторони ще не обрали місяць візиту.
Коли Байден розмовляв із Зеленським, він запросив його відвідати Вашингтон цього літа. Ми не уточнювали, в якому місяці відбудеться зустріч, але все ще очікуємо візиту президента Зеленського до Білого дому цього літа,
– мовиться у повідомленні.
Все, що відомо про візит Зеленського до США
- Розмова президентів США та України відбулася 7 червня. Саме тоді Байден і запросив Зеленського до Вашингтону.
- Зеленський може зустрітися з Байденом вже наприкінці липня. Це буде повноцінний візит президента до США.
- За словами Зеленського, він матиме щонайменше 2 блоки питань для обговорення: безпековий та економічний.
- Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що головною темою для розмови Зеленського та Байдена у США стане саме питання безпеки.