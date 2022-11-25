Бояться природних "котлів": військовий експерт пояснив оборонні споруди ворога

Росіяни розуміють, що не встигають облаштувати оборонні споруди на Півдні, тому розглядають варіанти для нового "жесту доброї волі". Водночас ЗСУ можуть деокупувати решту Херсонської області й вже найближчим часом вийти до Криму.

На шляху до звільнення пів острова українські військові можуть атакувати противника із двох напрямків. Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

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Шлях на Мелітополь

Експерт зазначив, що росіяни зараз посилюються на кількох напрямках на Півдні, позаяк багато ділянок фронту були слабкими з точку зору оборони.

Щільність військ була найменшою на цій ділянці фронту. Тому вони спішно намагаються провести оборонні заходи на небезпечних для них напрямках. Одним із найнебезпечніших напрямків – це з-під Оріхового на Токмак, оскільки це найкоротша дорога на Мелітополь, причому дуже хороша дорога,

– пояснив фахівець.

За його словами, на рух військ на цьому напрямку не так сильно впливають погодні умови, тому що рух військ іде переважно вздовж доріг.

"Тому росіяни зміцнюють і цю дорогу з Оріхового на Токмак, а також з Токмака на Мелітополь. І після того, як ЗСУ звільнили Правобережжя, з'явився ще один перспективний напрямок, якого дуже побоюються росіяни – це передбачуване форсування Дніпра та Каховського водосховища в районі Нової Каховки й далі рух на Мелітополь", – додав Світан.

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"Ключ" від Криму

На думку оглядача, розуміючи можливі загрози, окупанти намагаються поспішно відбудувати укріпрайони у напрямку від Нової Каховки та Каховки у бік Мелітополя.

Мелітополь є "ключем" до Криму. Вихід до нього з будь-якого боку: хоч з Нової Каховки, хоч з Оріхового – ЗСУ можуть заблокувати постачання військової логістики з Росії "сухопутним коридором" до лівобережної Херсонської області та Криму, замикаючи Херсонсько-Кримський гарнізон в оперативному "котлі",

– підкреслив аналітик.

Він переконаний, що після цього Україні залишається вдруге вдарити по Кримському мосту і це буде новий "котел" для російських військ.

"Росіяни чудово все розуміють, що виходу з цього "котла" просто немає, його не існує. Морем вони не зможуть плисти, тому доведеться або здатися, або загинути. І є ще один напрямок – із Нової Каховки одразу на Армянськ. Тому росіяни посилюють як напрямок на Мелітополь, так і на Армянськ", – зауважив експерт.

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Перекопський напрямок

Світан вказав, що напрямок на Армянськ дуже цікавий для ЗСУ тим, що там близько 70 – 80 кілометрів по прямій від річки Дніпро до Перекопа – найширшого переходу із материкової України до Криму.

Тут також росіяни проводять поспіхом відновлювальні роботи зі зміцнення рубежів і намагаються обладнати нові. Вони не встигають і чудово розуміють це. Тому роздумують над новим "жестом доброї волі": частини підуть у Крим і далі – через Кримський міст. Або ж "купуватимуть" сам вхід до Криму, чекаючи якихось політичних рішень через переговори,

– наголосив фахівець.

З його слів, "військове щастя росіянам тут не посміхнеться вже точно", оскільки після такого "котла" та виходу на Мелітополь або Армянськ ЗСУ, для ворога виходу вже не буде.

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