У Херсоні багато окупантів та артилерії, бої там будуть важкі, – військовий про контрнаступ ЗСУ

Росіяни намагаються перетворити Херсон у "другий Маріуполь". Окупанти сподіваються звинуватити ЗСУ у тих діях, які вони самі вчиняють проти українських міст на Сході та Півдні.

Водночас ворог насичує Херсон та його околиці особовим складом і веде підготовку до оборони зайнятих рубежів. Про це 24 каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов.

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Звільняти Херсон буде важко

Експерт зазначив, що на сьогодні ніхто з українських військових не зможе сказати дату наступу чи дату звільнення Херсона.

Про це знають лише у Генштабі, про що вони не скажуть. І не факт, що наступ буде на Херсонщині. Ми вже пам'ятаємо, як ворог готувався нас зустрічати у Херсоні, а ЗСУ звільняли Харківщину. Так і зараз не виключено удару на іншому напрямку. Херсон укріпили дуже сильно – там декілька "ліній оборони",

– пояснив оглядач.

За його словами, свідченням того, що легко не буде стало те, що ЗСУ з великими проблемами проривали першу "лінію оборони" окупантів на Правобережжі.

"Солдати заходили, бригада йшла позаду, артилерія працювала і все одно важко. Не повинні бути "шапкозакидальницькі" настрої, що "ворог втік із Херсона". Там купа "народу", артилерії також купа і працюють вони дуже щільно. ЗСУ працюють чудово і ворог зазнає втрат. Але ніхто з нашого боку не завалюватиме їх трупами", – вказав аналітик.

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Росіяни проводять "ротацію"

Сазонов запевнив, що щодня ворог зазнає втрат, зокрема через "роботу" "хаймарсів" та артилерії.

Тобто за Херсон бої будуть жорсткі. В ідеалі – нам вдасться взяти місто в кільце і щоб ворог пішов звідти сам. Але окупанти хочуть зробити з Херсона "другий Маріуполь". Вони хочуть, щоб ЗСУ його обстрілювали, щоб показати, що "українці воюють дуже жорстко" і не треба їх звинувачувати за Маріуполь – у них така мета,

– підкреслив військовослужбовець.

На його думку, росіяни виводять штурмовиків та "вагнерівців" з Правобережжя, замінюючи одного контрактника трьома "чмобиками".

"Їхня кількість неймовірна – вони кидаються на наші позиції періодично, отримують "відповідь". Місцями поля завалені трупами росіян, їх не прибирають. Тому Херсон укріплений дуже сильно, і ніхто вам не скаже, коли планується наступ. Будь-яка помилка впливатиме на перебіг бою та перебіг кампанії", – резюмував військовий.

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