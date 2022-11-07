У Херсоні багато окупантів та артилерії, бої там будуть важкі, – військовий про контрнаступ ЗСУ
Росіяни намагаються перетворити Херсон у "другий Маріуполь". Окупанти сподіваються звинуватити ЗСУ у тих діях, які вони самі вчиняють проти українських міст на Сході та Півдні.
Водночас ворог насичує Херсон та його околиці особовим складом і веде підготовку до оборони зайнятих рубежів. Про це 24 каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов.
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Звільняти Херсон буде важко
Експерт зазначив, що на сьогодні ніхто з українських військових не зможе сказати дату наступу чи дату звільнення Херсона.
Про це знають лише у Генштабі, про що вони не скажуть. І не факт, що наступ буде на Херсонщині. Ми вже пам'ятаємо, як ворог готувався нас зустрічати у Херсоні, а ЗСУ звільняли Харківщину. Так і зараз не виключено удару на іншому напрямку. Херсон укріпили дуже сильно – там декілька "ліній оборони",
– пояснив оглядач.
За його словами, свідченням того, що легко не буде стало те, що ЗСУ з великими проблемами проривали першу "лінію оборони" окупантів на Правобережжі.
"Солдати заходили, бригада йшла позаду, артилерія працювала і все одно важко. Не повинні бути "шапкозакидальницькі" настрої, що "ворог втік із Херсона". Там купа "народу", артилерії також купа і працюють вони дуже щільно. ЗСУ працюють чудово і ворог зазнає втрат. Але ніхто з нашого боку не завалюватиме їх трупами", – вказав аналітик.
Коли ЗСУ звільнятимуть Херсон: дивіться відео
Росіяни проводять "ротацію"
Сазонов запевнив, що щодня ворог зазнає втрат, зокрема через "роботу" "хаймарсів" та артилерії.
Тобто за Херсон бої будуть жорсткі. В ідеалі – нам вдасться взяти місто в кільце і щоб ворог пішов звідти сам. Але окупанти хочуть зробити з Херсона "другий Маріуполь". Вони хочуть, щоб ЗСУ його обстрілювали, щоб показати, що "українці воюють дуже жорстко" і не треба їх звинувачувати за Маріуполь – у них така мета,
– підкреслив військовослужбовець.
На його думку, росіяни виводять штурмовиків та "вагнерівців" з Правобережжя, замінюючи одного контрактника трьома "чмобиками".
"Їхня кількість неймовірна – вони кидаються на наші позиції періодично, отримують "відповідь". Місцями поля завалені трупами росіян, їх не прибирають. Тому Херсон укріплений дуже сильно, і ніхто вам не скаже, коли планується наступ. Будь-яка помилка впливатиме на перебіг бою та перебіг кампанії", – резюмував військовий.
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Ситуація на Правобережжі Херсонщини: що відомо
- Росіяни самі себе загнали у пастку на Правобережжі Херсонщини, коли сподівалися розвинути свій "плацдарм". Водночас наразі у них є два сценарії наступних дій на цьому напрямку.
- Російські війська, відчуваючи свою неминучу поразку, прагнуть контрольовано відійти з територій на північному заході Херсонської області. Для цього вони вже почали створювати умови.
- Водночас 3 листопада заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський заявив, що у Херсоні з будівлі обласної державної адміністрації таємниче зникла ганчірка, яку в Кремлі називають прапором.
- Речниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк, коментуючи події в Херсоні, заявила, що це можуть бути хитрощі ворогів.
- Крім того, нещодавно до Києва приїжджав безпековий радник США Джейк Салліван, який зустрівся із Президентом України Володимиром Зеленським. Сторони говорили про те, яка саме зброя потрібна Україні для звільнення Херсона.