Коли денний сон позитивно впливає на організм: Супрун назвала умови

Денний сон є корисним для більшості людей у світі, адже це короткочасний відпочинок для організму. Проте, для того, аби він позитивно впливав на самопочуття, варто дотримуватися кількох умов.

Про це розповіла виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

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За її словами, сон удень допомагає відновити концентрацію уваги, продуктивність та здатність фокусуватися на роботі. Також, дрімання працює як антидепресант, покращує настрій та в загалом може надати заряд енергії як після повноцінного нічного сну.

"Утім, важливо, щоб такий відпочинок не був дуже тривалим – не довше однієї години. Найбільш оптимальна та корисна тривалість дрімання складає близько 20-30 хвилин. Крім того, застосовувати сон як відпочинок протягом дня краще у випадку, якщо вночі ви також спите повноцінно", – наголосила Супрун.

Вона зауважила, що якщо у людей є порушення сну в нічний час, то їх організм компенсуватиме це тривалим денним сном, що може бути шкідливим для здоров’я та негативно впливати на продуктивність.

Якщо довго спати вдень, ви ризикуєте прокинутися з почуттям важкості та інертності, що може мати протилежний ефект на вашу працездатність. Крім того, тривале дрімання посеред дня може порушити внутрішній годинник організму, викликавши своєрідний "збій". Тоді може порушитися режим дня, що може стати причиною появи неконтрольованого відчуття голоду, порушення сну та нестачі енергії,

– додала чиновниця.

Виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я підкреслила, що варто бути уважним до свого організму.

"Постійне відчуття втоми та сонливості може бути індикатором наявності проблем зі здоров’ям. Бажання подрімати може викликатися стресом, безсонням, апное (задишкою) уві сні. Крім того, деякі дослідження пов’язують постійну втому і сонливість вдень з ризиком появи діабету 2-го типу, серцево-судинних захворювань та навіть збільшенням ризику смертності з усіх причин", – підсумувала Супрун.

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