Коли необхідно проходити онко-скринінг: Супрун опублікувала графік

Дуже важливо, щоб кожна людина вчасно проходила обстеження, особливо це стосується онкозахворювань. Все тому, що більшість форм раку можна вилікувати на початкових стадіях.

Виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун опублікувала графік онко-скринінгу, йдеться на сторінці у Facebook.

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Жінкам необхідно проходити такі обстеження:

1) від 20 до 29 років:



– Клінічне обстеження грудних залоз – 1 раз на рік;

– цитологічну діагностику (ПАП-тест) на рак шийки матки – з 21 року, 1 раз на 3 роки.

2) від 30 до 39 років

– Клінічне обстеження грудних залоз – 1 раз на рік;

– цитологічну діагностику та тест на вірус папіломи людини (ВПЛ-тест) – 1 раз на 5 років.

3) від 40 до 49 років

– Клінічне обстеження грудних залоз – 1 раз на рік;

– мамографію – 1 раз на 2 роки;

– ПАП-тест та тест на вірус папіломи людини (ВПЛ-тест) – 1 раз на 5 років.



Обстеження для жінок

4) від 50 років



– Клінічне обстеження грудних залоз – 1 раз на рік;

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– мамографія – 1 раз на 2 роки;

– Колоноскопію – 1 раз на 5 років.

5) Після 60 років інші обстеження призначає сімейний лікар чи терапевт за потребою.

Обстеження для чоловіків

1) від 40 до 49 років



– Огляд в уролога – 1 раз на рік.Після огляду лікар може призначити аналіз крові на ПСА-тест (Простат-специфічний антиген).

2) від 50 років

– Огляд в уролога – 1 раз на рік. Після огляду лікар може призначити аналіз крові на ПСА-тест.

– Колоноскопію – 1 раз на 5 років.



Обстеження для чоловіків

3) Після 60 років інші обстеження призначає сімейний лікар чи терапевт за потребою.

Супрун також радить звертатися до лікаря. якщо ви помітили будь-які зміни.

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