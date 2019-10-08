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      Коли розпочнеться "бабине літо" у Києві

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      "Бабине літо" у Києві розпочнеться вже наприкінці поточного тижня
      "Бабине літо" у Києві розпочнеться вже наприкінці поточного тижня / 24 канал

      Вже наприкінці поточного тижня у Києві розпочнеться так зване "бабине літо", тобто температура повітря значно підвищиться.

      Як розповіли у Центральній геофізичній обсерваторії, 8 жовтня у Києві вперше цієї осені температура повітря опустилась до -0,3 градуса. Таким чином, завершився безморозний період, що тривав з 30 березня – загалом 192 дні.

      Цікаво! Коли розпочнеться опалювальний сезон в Україні

      За словами кліматологів, зазвичай температура нижче нуля опускається 18 жовтня, і у середньому така погода триває 188 днів.

      Щоправда, цього року на киян ще очікує "бабине літо". Розпочнеться воно вже наприкінці поточного тижня, а саме 13 жовтня.

      Найкоротше "бабине літо" у столиці тривало 144 дні – сталося це у 1902 та 1945 роках. А найдовше – 223 дні у 2008 та 2013 роках.

      Що таке "бабине літо"? "Бабиним літом" зазвичай називають відносно тривалий період теплої та сухої погоди восени.

      За даними Українського гідрометцентру, 13 жовтня температура у Києві підніметься до +17 – +19 градусів тепла, водночас фахівці опади не прогнозують.

      Температура, Укргідрометцентр, Україна, погода, бабине літо
      Прогноз погоди на 13 жовтня від Укргідрометцентру 

      До слова, напередодні, 7 жовтня, у Києві випав перший сніг, щоправда небагато, а лише присипало. Також сніг випав і 8 жовтня ще лежав у високогір’ї Карпат.

      Якою буде погода в Україні 9 жовтня, можете ознайомитися за цим посиланням.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини Києва Погода
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