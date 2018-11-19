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      Колишній нардеп-комуніст став головою "парламенту" окупованого Донецька

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      Член Комуністичної партії Володимир Бідьовка очолив так звану "народну раду ДНР"
      Член Комуністичної партії Володимир Бідьовка очолив так звану "народну раду ДНР" / narodna-pravda.ua

      Екс-нардеп, член Комуністичної партії Володимир Бідьовка очолив так звану "народну раду ДНР".

      Про це повідомляє "Новости Донбасса".

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      За кандидатуру комуніста проголосували 98 "депутатів" ОРДЛО зі 100. Відомо, що наразі екс-нардеп Бідьовка є представником так званої фракції "Донецька республіка".

      володимир бідьовка лднр
      Екс-нардеп Володимир Бідьовка/ Джерело: Українська Правда
       

      Хто такий Володимир Бідьовка? Він родом з Макіївки, Донецької області. З 2010 по 2012 рік був депутатом Донецької обласної ради від КПУ. Крім того, Бідьовка був головним редактором газети "Коммунист Донбасса". У 2012 році був обраний народним депутатом України від КПУ. У жовтні 2014 року знову висувався від Компартії до Верховної Ради України, але політична сила в парламент не пройшла. Після цього зник на підконтрольній донецьким бойовикам території, і 2 листопада 2014 року був обраний депутатом "народної ради ДНР".

      Нагадаємо, Кремль витрачає  на фінансування "ЛДНР" близько двох мільярдів доларів на рік.

      Теги: Новини України Новини Донецька КПУ
      Джерело: 24 Канал
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