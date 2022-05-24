Колобаранти закликають "могутнього брата" розташувати на Херсонщині військову базу

В Оперативному командуванні "Південь" прозвітували про ситуацію на фронті. Ситуація на Миколаївщині та Херсонщині залишається напруженою.

Як повідомили в ОК "Південь", у Миколаївській та Херсонській областях ворог облаштовує оборонні рубежі і не намагається просуватись.

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Військова база рашистів на Херсонщині

Російські окупанти продовжують адміністративно-поліцейський терор на тимчасово окупованих територіях. Колаборанти, що співпрацюють з окупаційною самопроголошеною владою, почали боятись покарання за зраду України.

Колаборанти від самопроголошеної влади, побоюючись за свою зрадницьку долю, закликають "могутнього брата" розташувати на Херсонщині військову базу рашистів,

– повідомили в ОК "Південь".

Як зазначили в командування, на Миколаївщині та Херсонщині загарбники відкривають артилерійсько-мінометний вогонь. Ним рашисти накривають українські позиції і мирні населені пункти.

За інформацією Оперативного командування "Південь", від низки сіл, які поки перебувають не під контролем України, залишились лише руїни.

Яка ситуація у Чорному морі

У командуванні "Південь" прозвітували також про ситуацію у Чорному морі, станом на 24 травня. Там зазначили, що у корабельному угрупованні змін не відбулось.

Під загрозою ракетних ударів з моря Україну тримає 2 ракетних кораблі, підтверджено присутність і десантних суден,

– підкреслили в ОК "Південь".

Втім, там додали, що ситуація на Одещині під контролем сил оборони України.

Оперативне командування "Південь" прозвітувало про ситуація на фронті: дивіться відео

Яка ситуація на Херсонщині: важливі новини