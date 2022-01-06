Коломойський думав, що на виборах переможе Тимошенко, – політтехнолог
Джерело:24 канал
На президентських виборах у 2019 році могла перемогти Юлія Тимошенко. Принаймні таке припускав олігарх Ігор Коломойський.
Він вважав так досить довгий час. Таку думку в ефірі авторської програми Сергія Лещенка "Що це було?" висловив політтехнолог Сергій Гайдай.
До теми Тимошенко чи Порошенка: кого насправді переміг Зеленський
Коломойський не розумів, що підтримує Зеленського, – Гайдай
На думку політтехнолога, Коломойський навіть не знав, що зробив Володимиру Зеленському величезну підтримку під час виборчої кампанії, хоч спочатку сподівався на президентство Тимошенко. "Навіть я так вважав", – згадав Гайдай.
Тоді він (Коломойський – 24 канал) не розумів, що підтримує Зеленського.
Експерт вважає, що Коломойський помітив, що у політичну гру вступив Зеленський і це тільки допоможе перемозі Тимошенко.
"Потім через якийсь час він подумав: "О, Зеленський перемагає". Він охолов до Тимошенко", – припустив Гайдай.Зауважте! Юлія Тимошенко посіла 3 місце у першому турі президентських виборів у 2019 році. Лідерка "Батьківщини" набрала 13,40% голосів.
Інтерв'ю із Сергієм Гайдаєм у програмі "Що це було?": дивіться відео
Поразка Тимошенко на виборах-2019: коротко
- Юлія Тимошенко не пройшла до 2 туру виборів президента у 2019 році. Вона категорично не погоджувалась зі своїм 3 місцем.
- За результатами соцопитувань, які проводили впродовж передвиборчої кампанії, очільниця політсили "Батьківщина" здебільшого трималася на 2 місці. Вона була переконана, що Петро Порошенко пройшов до 2 туру нечесно.
- На результати екзит-полу Тимошенко реагувала гостро. Назвала їх "абсолютно маніпулятивними" та закликала українців не сприймати усе "як істину в останній інстанції".
- Згодом вона визнала поразку на виборах і не судитиметься за результати. Тимошенко пояснила таке рішення тим, що не вірить у те, що можна домогтися справедливості в українських судах.