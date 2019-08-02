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      АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Коломойському та Зеленському некомфортно разом, – політолог

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      Після появи в ЗМІ заяви Андрія Богдана про так звану відставку, у журналістів, політологів, громадських діячі почали з'являтися різні версії щодо цього документу та подальшого розвитку подій. Одна з версій була про те, що звільнення Богдана могло бути умовою для візиту Володимира Зеленського в США.

       Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів політолог Петро Олещук.

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      За його словами, точно невідомо, чи була така умова від США, і чи був у ній Андрій Богдан. Однак те, що США недоброзичливо ставляться до посилення впливу Коломойського – це факт. Адже вони зацікавлені в реформах в Україні, а вплив олігархів такі реформи виключає.

      "Я на підставі певних фактів роблю висновки, що, мабуть, і сам Коломойський не дуже задоволений. Як пояснити феросплавний антимайдан, який він збирає? Звозять співробітників феросплавних підприємств з Нікополя та інших міст для того, щоб протестувати проти підвищення тарифів на електроенергію", – наголосив Олещук.

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      Він нагадав, що з 1 липня було запущено ринок електроенергії. Західні партнери чітко вимагали від України поетапного введення ринкових принципів тарифоутворення скрізь.

      Це, перш за все, зачіпає великі підприємства, які асоціюються із конкретними олігархами. Тому це створює ситуацію такого не надто комфортного співіснування між Коломойським і Зеленським,
      – підсумував політолог.

      Що відомо про відставку БогданаДокумент злили в ЗМІ 1 липня ввечері – це була заява Богдана про відставку. Версії появи документу існували різні: фейк, жарт, хитра комбінація, щоб призначити потому Богдана чи то прем'єром, чи то генпрокурором, бажання подивитися на реакцію суспільства, внутрішні чвари або ж виконання умов перед США.

      Офіційні пояснення з'явилися лише 2 липня пообідді. Зеленський пояснив, що начебто вся його команда наперед написала такі заяви на звільнення, адже ніхто з них "не тримається за владу". 

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      Теги: Новини України Новини США Новини політики Андрій Богдан Володимир Зеленський Ігор Коломойський
      Джерело: 24 канал
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