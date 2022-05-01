Колони стоять на в'їзді до Молдови, тікають і в Україну, – Братчук про ситуацію у Придністров'ї
Після провокацій та вибухів у Придністров'ї, звідти масово тікають люди. Їдуть на підконтрольну територію Молдови, а також тікають в Україну.
На в'їзді до Молдови вишикувались колони авто. Про це розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук в ефірі телемарафону, повідомляє 24 канал.
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Чому люди тікають в Україну
Таким чином вони обирають, куди їхати. Братчук зауважив, що люди їдуть в Україну, навіть попри війну. Жителі Придністров'я розуміють, що ЗСУ потужно стоять на захисті нашої держави, хоч і Росія намагається поширювати фейки у регіоні.
Ризики є
Що відбувається у Придністров'ї
- Ще 25 квітня у Придністров'ї пролунала серія вибухів. Зокрема, були зруйновані вишки, які транслювали російську пропаганду.
- Самопроголошена влада регіону побачила у цих діях "український слід".
- Через провокації президентка Молдови Майя Санду екстрено скликала Радбез країни.
Вже 1 травня, у Головному управлінні розвідки Міноборони попередили, що Росія готує провокації в Придністров'ї на травневі свята. Знайшли матеріали газети, яка датована 2 травням. У ній повідомляють про теракти з великою кількістю жертв на травневі свята. Одеська влада знає про 4 можливі провокації Росії у Придністров'ї.
Там зазначили, що країна-агресорка працює за однаковим сценарієм. Припускають, що Росія спробує оформити Придністров'я як "незалежну державу".
Британські ЗМІ пишуть, що Путін нібито вже схвалив остаточне рішення щодо нападу на Молдову. Якщо росіянам вдасться захопити контроль над країною, то Україна стане більш вразливою.
До теми – Росія надрукувала "екстрений випуск" газети Придністров'я за 2 травня про теракти: