Колони стоять на в'їзді до Молдови, тікають і в Україну, – Братчук про ситуацію у Придністров'ї

Після провокацій та вибухів у Придністров'ї, звідти масово тікають люди. Їдуть на підконтрольну територію Молдови, а також тікають в Україну.

На в'їзді до Молдови вишикувались колони авто. Про це розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук в ефірі телемарафону, повідомляє 24 канал.

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Чому люди тікають в Україну

Речник пояснив, що у людей в Придністров'ї є кілька паспортів. Найменш ходовий – придністровський, є багато російських через окупацію. Крім цього, у людей є паспорти Молдови й Румунії, а також – України.

Таким чином вони обирають, куди їхати. Братчук зауважив, що люди їдуть в Україну, навіть попри війну. Жителі Придністров'я розуміють, що ЗСУ потужно стоять на захисті нашої держави, хоч і Росія намагається поширювати фейки у регіоні.

Ризики є

Речник ОВА зауважив, що певні ризики зі сторони Придністров'я є. Кремль може вдатись до різних варіантів дій, однак ми готові до будь-яких ситуацій.

Що відбувається у Придністров'ї

Ще 25 квітня у Придністров'ї пролунала серія вибухів. Зокрема, були зруйновані вишки, які транслювали російську пропаганду.

Самопроголошена влада регіону побачила у цих діях "український слід".

Через провокації президентка Молдови Майя Санду екстрено скликала Радбез країни.

Вже 1 травня, у Головному управлінні розвідки Міноборони попередили, що Росія готує провокації в Придністров'ї на травневі свята. Знайшли матеріали газети, яка датована 2 травням. У ній повідомляють про теракти з великою кількістю жертв на травневі свята. Одеська влада знає про 4 можливі провокації Росії у Придністров'ї.