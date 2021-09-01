Команда Зеленського шукає заміну Тарану та ще двом міністрам, – ЗМІ

У найближчі місяці Верховна Рада може звільнити з посад трьох міністрів. Один із ймовірних претендентів "на вихід" – міністр оборони Андрій Таран.

Питання кадрових змін будуть активно вирішувати після повернення Володимира Зеленського зі США. Таку інформацію ЗМІ повідомила джерела у монобільшості парламенту.

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Кому із міністрів шукають заміну

міністру оборони Андрію Тарану,

міністру соціальної політики Марині Лазебній,

віцепрем'єр-міністру – міністру з питань стратегічних галузей промисловості Олегу Уруському.

Як зазначає видання, усім трьом уже шукають заміну, однак це не так просто. "Тому що лавка запасних мала, а люди, яких ми запрошуємо ззовні, неохоче рвуться в Кабмін", – зазначило джерело.

Водночас є інформація, що міністра юстиції та міністра культури наразі міняти не будуть.

Наприклад, Малюську не дуже любить Єрмак, але до нього приязно ставиться президент. По Ткаченку – він там собі щось воює, наобіцяв багато президенту – нехай виконує,

– зазначив один із депутатів "Слуги народу".

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