Комітет Ради підтримав законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації

14 серпня 2022 , 17:14
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Комітет Ради 14 серпня підтримав законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації. Їх вніс до Верховної Ради Володимир Зеленський.

Новину повідомив Ярослав Железняк – народний депутат фракції "Голос". У соцмережі він ділиться деталями про роботу Верховної Ради.

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Комітет ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки підтримав в цілому законопроєкти (#7664) про продовження дії воєнного стану та (#7665) загальної мобілізації на 90 діб,
– заявив Железняк.

Продовження воєнного стану та мобілізації – головне

  • Воєнний стан на всій території України запровадили 24 лютого. Тоді росія розпочала повномасштабне вторгнення.
  • Новину про запровадження воєнного стану президент Зеленський повідомив під час термінового звернення до українців. Тоді український лідер розповів, що "росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі і по наших прикордонниках, їх загонах, у багатьох містах України було чутно вибухи".
  • Вже у березні та квітні Верховна Рада продовжувала воєнний стан на 30 днів.
  • Ще 22 травня Верховна Рада ухвалила рішення продовжити воєнний стан та мобілізацію ще на 90 днів. Продовження дії воєнного стану підтримали 320 нардепів. Продовження мобілізації – 315 нардепів.
  • Президент Зеленський 12 серпня вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації. Це – вже вчетверте за рік. 
  • Цього разу український лідер пропонує продовжити воєнний стан та мобілізацію ще на 90 днів. 
  • Денис Шмигаль – прем'єр-міністр України – ще у квітні 2022 року повідомив, що після скасування воєнного стану в Україні діятиме надзвичайний стан. Рішення про його скасування ухвалюватимуть президент та уряд. 

Яких спеціальностей потребує армія

Роман Костенко – секретар парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, ветеран АТО – розповів, що наразі трішки змінилась система комплектування ЗСУ. Мовиться про те, що є потреба у представниках певних спеціальностей. Зокрема, є потреба у наборі механіків-водіїв танків, а також навідників-операторів танків.

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Автор: Мар'яна Бекало