Комітет Ради підтримав законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації

Комітет Ради 14 серпня підтримав законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації. Їх вніс до Верховної Ради Володимир Зеленський.

Новину повідомив Ярослав Железняк – народний депутат фракції "Голос". У соцмережі він ділиться деталями про роботу Верховної Ради.

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Комітет ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки підтримав в цілому законопроєкти (#7664) про продовження дії воєнного стану та (#7665) загальної мобілізації на 90 діб,

– заявив Железняк.

Продовження воєнного стану та мобілізації – головне

Воєнний стан на всій території України запровадили 24 лютого. Тоді росія розпочала повномасштабне вторгнення.

Новину про запровадження воєнного стану президент Зеленський повідомив під час термінового звернення до українців. Тоді український лідер розповів, що "росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі і по наших прикордонниках, їх загонах, у багатьох містах України було чутно вибухи".

Вже у березні та квітні Верховна Рада продовжувала воєнний стан на 30 днів.

Ще 22 травня Верховна Рада ухвалила рішення продовжити воєнний стан та мобілізацію ще на 90 днів. Продовження дії воєнного стану підтримали 320 нардепів. Продовження мобілізації – 315 нардепів.

Президент Зеленський 12 серпня вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації. Це – вже вчетверте за рік.

Цього разу український лідер пропонує продовжити воєнний стан та мобілізацію ще на 90 днів.

Денис Шмигаль – прем'єр-міністр України – ще у квітні 2022 року повідомив, що після скасування воєнного стану в Україні діятиме надзвичайний стан. Рішення про його скасування ухвалюватимуть президент та уряд.

Яких спеціальностей потребує армія

Роман Костенко – секретар парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, ветеран АТО – розповів, що наразі трішки змінилась система комплектування ЗСУ. Мовиться про те, що є потреба у представниках певних спеціальностей. Зокрема, є потреба у наборі механіків-водіїв танків, а також навідників-операторів танків.

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