Комітет Ради підтримав законопроєкти про ліквідацію ОАСК

Парламентський комітет з правової політики 19 травня підтримав законопроєкти, що стосуються Окружного адмінсуду Києва. Один з них передбачає його ліквідацію.
Так, законопроєкт № 5369 передбачає, крім ліквідації ОАСК, створення нового Київського міського окружного адміністративного суду.
Раніше Суддя ОАСКу, який фігурує у "плівках Вовка", отримав запобіжний захід
Інша ініціатива стосується передачі справ
Законопроєкт №5370 передбачає механізм передачі справ з ОАСК до новоствореного суду. Також ініціатива регулює момент фактичної ліквідації суду.
Таким чином ОАСК буде продовжувати розглядати поточні справи до створення нового суду.Зверніть увагу! Раніше у Центрі протидії корупції зазначали, що комітет затягує розгляд законопроєкту про ліквідацію ОАСК, попри те, що його позначили невідкладним. Віталій Шабунін стверджував, що ініціативу мали розглянути ще перед 13 травня.
Що відомо про ліквідацію ОАСК
- Про необхідність ліквідувати ОАСК заявив президент Володимир Зеленський. Суд, на думку глави держави, втратив довіру до себе.
- Вже 13 квітня до парламенту надійшов законопроєкт щодо ліквідації ОАСК.
- Ініціативу ліквідації підтримав і спікер Ради Дмитро Разумков. Він не виключив, що парламент візьметься за законопроєкт найближчим часом.
- Судді ОАСК протестують проти рішення. Вони написали звернення до членів моніторингового комітету ПАРЄ.