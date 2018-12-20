Як отримати компенсацію за няню: інструкція

З 1 січня 2019 року в Україні почнуть частково відшкодовувати батькам ті гроші, які вони витрачають на нянь для своїх дітей. Розповідаємо, як отримати компенсацію і за яких умов її будуть сплачувати.

Щомісяця батьки чи опікуни дитини до трьох років будуть отримувати компенсацію. Її сума відповідає розміру прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років (з 1 січня 2019 року – 1626 грн) та буде змінюватися відповідно.

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Першочергова мета проекту – підтримати батьків і дати їм можливість у перші роки після народження дитини піти працювати.

Родина може зекономити трохи грошей, які дуже потрібні після народження малюка, мама вийде на роботу, а дитина буде доглянута,

– говорив про програму Володимир Гройсман.

Причиною запровадження проекту у Мінсоцполітики називають погіршення соціально-демографічної ситуації в країні. Зокрема, мова йде про зниження соціального благополуччя родин, збільшення кількості малозабезпечених сімей і сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, втрата дітьми батьківського піклування та соціальне сирітство.

Як отримати компенсацію?

Для того, щоб отримати гроші від держави, батьки насамперед мають самі обрати няню та укласти з нею угоду про офіційне працевлаштування (у письмовій формі) та надати документи на відшкодування.

Необхідними умовами договору є назва послуги, її обсяг із зазначенням конкретних заходів, умови та строк її надання, вартість, періодичність оплати, відповідальність сторін та інші умови, які сторони визнають важливими.

Батьки отримуватимуть компенсацію до 10 числа кожного місяця

Для отримання компенсації послуги батьки протягом місяця після укладення договору мають подати у місцевий структурний підрозділ з питань соціального захисту населення наступні документи:

– заяву про надання компенсації послуги "муніципальна няня";

– заяву про перерахування коштів для компенсації послуги із зазначенням банківського рахунку;

– копію угоди про здійснення догляду за дитиною між отримувачем послуги (батьками) та муніципальною нянею;

– підтверджувальні документи щодо оплати муніципальній няні послуги (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка).

До заяви потрібно додати копії:

– свідоцтва про народження дитини;

– сторінок паспорта отримувача компенсації послуги з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі та місце реєстрації;

– документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків отримувача компенсації послуги;

– рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її створення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

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Після подання всіх необхідних документів відповідні відомства протягом 10 робочих днів із дати надходження документів приймають рішення про призначення компенсації послуги. Батьки отримують остаточну відповідь у письмовому вигляді протягом трьох днів з моменту прийняття відомсвом рішення про призначення.

Мета проекту – дати можливість батькам після народження дитини піти працювати

Виплата компенсації послуги проводиться щомісяця. Для цього батьки (чи опікуни) кожного місяця до 5 числа мають подати письмово, в електронному вигляді або в будь-який інший зручний спосіб місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення документи щодо оплати няні за послугу. Якщо в установлений термін батьки документи не подали, виплата компенсації припиняється. Проте її можна поновити протягом місяця, подавши повторно відповідні папери.

Батьки отримують компенсацію до 10 числа місяця, наступного за місяцем, у якому до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення надійшли підтверджувальні документи щодо оплати послуг няні.

Виплата компенсації припиняється у разі переїзду сім’ї в іншу місцевість і виникнення обставин, що унеможливлюють виплату компенсації послуги (розірвання договору, смерті батьків чи опікунів, припинення діяльності нянею).

Компенсація послуги не надається батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства.

Переліку вимог до нянь не буде

Сума компенсації не буде залежати від регіону і буде однаковою для усіх родин. Гроші для цього виділятимуть з державного та з місцевих бюджетів.

З боку держави переліку вимог до нянь не буде. Гроші будуть повертати як батькам, що працюють, так і тим, які не працевлаштовані або перебувають у відпустці по догляду за дитиною. На декретні виплати це ніяк не впливає – сім’я продовжуватиме отримувати державну допомогу, компенсація за послуги няні – це додатковий бонус.

За попередніми розрахунками, обсяг грошей, необхідних на виплату відшкодування послуги, може скласти близько 1,95 млрд грн на рік за умови, що нею будуть користуватися 100 тисяч сімей.

Чи це працюватиме?

За прогнозами держави, запровадження послуги, зокрема, сприятиме створенню додаткових робочих місць. Проте необхідною умовою договору є офіційне працевлаштування няні і це, як стверджують експерти, може стати значною перешкодою для її запровадження.

Так, юрист ГО "Трудові Ініціативи" Георгій Сандул називає цю ініціативу позитивною та такою, що справді може допомагати батькам. Однак, за його словами, навряд чи така сума компенсації буде стимулювати усі сторони для того, щоб вони укладали офіційні договори та враховували усі формальності.

"Навряд чи ця сума буде стимулювати до оформлення офіційних трудових відносин. У таких випадках батьки муситимуть платити 22% єдиного соціального внеску, а няня – 18% податку на доходи фізичних осіб. Тобто цієї суми в принципі недостатньо. Не знаю, як у інших регіонах, але у Києві послуги нянь стартують від 10-12 тисяч за місяць. Ми розуміємо, що сума компенсації має бути набагато вищою", – пояснив експерт.

Сума компенсації буде однаковою для усіх родин

На найпопулярніших сайтах з пошуку роботи фактично жодна з вакансій няні не містить пункту "офіційне працевлаштування". Таку опцію дописують хіба що роботодавці, які шукають вихователя у дитячий садочок чи ігрову кімнату. Проте тут рівень заробітних плат дещо нижчий: 7-13 тисяч.

Проте юрист зазначає тут і позитивний аспект: держава буде стимулювати офіційне працевлаштування нянь, адже зараз в Україні майже всі з них працюють неофіційно і, відповідно, не мають жодних соціальних гарантій.

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Георгій Сандул також пояснив, як можна покращити ситуацію. Так, у випадку з нянями можливим варіантом вирішення проблеми могла б стати фінансова підтримка домогосподарств, щоб вони могли собі дозволити отримання таких послуг. Також – посилення авторитету та повноважень державної служби праці, збільшення кількості перевірок та введення ефективніших санкцій за неофіційне працевлаштування.