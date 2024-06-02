Співробітники ТЦК на вулиці у Дніпрі намагалися силою затримати чоловіка: як вони це пояснили
Джерело:Дніпропетровський обласний ТЦК та СП
Мережею поширюють відео, на якому співробітники ТЦК у Дніпрі намагаються силою затримати чоловіка. Військові пояснили свої дії.
Подія сталася 1 червня у Дніпрі. У мережі опублікувати відео, на якому співробітники ТЦК на вулиці намагаються затримати чоловіка.
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Як пояснюють свої дії працівники ТЦК
На відео – намагання військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки утримати призваного на військову службу під час мобілізації громадянина від скоєння кримінального злочину,
– йдеться у повідомленні.
Зазначається, що раніше чоловік неодноразово намагався ухилитися від призову на військову службу, не з’являвся за повістками до ТЦК та СП та для проходження військово-лікарської комісії.
За даними Дніпропетровського обласного ТЦК та СП, 1 червня він слідував до місця проходження військової служби у супроводі військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
"Під час руху автомобільним транспортом мобілізований під надуманим приводом попросив зупинити машину та здійснив спробу втечі", – мовиться у дописі.
У ТЦК заявили, що випадкові громадяни, що "співчували" особі, яка здійснювала чергову спробу ухилитися від виконання конституційного обов’язку і чинили тиск на військовослужбовців ТЦК та СП, сприяли вчиненню кримінального правопорушення.
Там додали що військовослужбовці, які здійснюють заходи призову на військову службу – це посадові особи, тому перешкоджання їхній діяльності матиме адміністративну чи кримінальну відповідальність.
Інші скандали, пов'язані з ТЦК
- У Чернівцях 1 червня побилися представник ТЦК і цивільний чоловік. Так, військовозобов'язаний напав на співробітника територіального центру комплектування і кілька разів вдарив його. Наразі триває перевірка й встановлюються всі деталі нападу на військового.
- Зокрема, нещодавно у Черкаській області невідомі кинули гранату у двір будинку працівника ТЦК. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Правоохоронці оперативно прибули на місце інциденту й нині встановлюють всі обставини.
- Напередодні, 31 травня, у Чернівецькій області напали на представників ТЦК. Так, військові роздавали повістки, коли до них підбіг чоловік й розпилив на них газовий балончик. Нападника затримали на місці інциденту, йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
- До того ж 18 травня напали на представника ТЦК й на Дніпропетровщині. Військовий роздавав повістки у Синельникові, коли озброєний ножем чоловік напав на нього. Сержант ЗСУ отримав поранення руки. Постраждалому надали всю необхідну медичну допомогу.