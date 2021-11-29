Конфлікт між Бутусовим та Зеленським: Росія чекає приводу для провокації

На перший погляд конфлікт між журналістом Юрієм Бутусовим та президентом Володимиром Зеленським має вигляд особистого. Однак насправді мовитись може про міжнародні масштаби.

Бутусов – головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ", він позиціює себе як військовий журналіст – тобто, як професіонал обізнаний в цій тематиці і як людина, якій вона небайдужа. Протистояння Бутусова з чинною владою почалося з його регулярної критики усіх відкатів назад, які останніми роками відбувалися в нашому війську.

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Відповідна критика з його вуст була конструктивною – її можна було усім лише вітати, адже Бутусов реально не давав владі розслаблятися й не давав чиновникам від оборони повернути назад усі старі схеми із наживання на армії.

За це Бутусову просто величезне окреме "дякую" від мене особисто, як від громадянина, який звісно, зацікавлений в тому, щоб мати потужну армію, здатну захисти Україну від російської агресії.

Критика Бутусова змінилася

Утім, в якийсь момент ця історія з конструктивною критикою від Бутусова перетворилася на історію з обвинуваченням влади "у зраді". Мовиться зокрема про зрив спецоперації щодо вагнерівців, що переросло в негідну перепалку між Зеленським та Бутусовим на останній президентській пресконференції.

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Продовжилася ця історія журналістським відео зі стріляниною з гармати (й реакцією на це збоку ДБР, яку сам Бутусов називає тепер "помстою від Банкової"). Завершилася натепер ця історія заявою від Банкової, що Бутусовим маніпулюють (росіяни, я так розумію) й що воліють росіяни найближчими зробити з цього журналіста "сакральну жертву".

Все – щоб повісити на Зеленського обвинувачення у смерті журналіста, що неодмінно призведе в Україні як мінімум до вуличних протестів із вимогою відставки Зеленського.

Україна могла втратити союзника через вагнерівців

Наперед зроблю зауваження – історію навколо Бутусова розглядатиму з двох боків:

як її бачать прихильники Зеленського;

як її бачать противники Зеленського.

Тому не записуйте мене в жоден з цих політичних таборів, я до жодного з них не належу, я лише чую і переказую від цих таборів аргументи.

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Щодо вагнерівців і викриття від Бутусова. Ті, хто вірить Зеленському, то ті повірили і його останнім поясненням, що колишнього працівника СБУ Бурбу Зеленський мало не одразу зажадав звільнити з посади (адже той не викликав у нього довіри, бо, зокрема, наживався на торгівлі інформацією й переймався зароблянням грошей, а не захистом держави).

Будемо відвертими – таке можна закинути мало не усій верхівці керівництва СБУ часів Януковича. Генерал Бурба саме з тієї верхівки.

За часів Януковича ти просто не мав шансів зробити генеральську кар'єру на державній посаді, якщо не "заробляв" на цій посаді гроші і якщо не ділився ними з керівництвом, заносячи певний відсоток нагору.

Тож Бурбу Зеленський одразу жадав звільнити, але той, для збереження посади, узявся, мовляв, імітувати бурхливу діяльність й пропонував різноманітні авантюри, одна з яких – щодо вагнерівців – могла закінчитись для України втратою союзництва з Туреччиною.



Президент Туреччини міг різко відреагувати на ризик / Фото Getty Images

Ердоган би точно не пробачив, якби пасажирів літака Turkish Airlines Україна піддала смертельному ризику під час затримання вагнерівців в цьому літаку. Саме такими були пояснення від Зеленського, чому він не наважився продовжити на авантюру вже із захоплення тих вагнерівців.

Щодо вагнерівців ми маємо дві частини цієї операції:

успішну частину – коли наші розвідники під прикриттям дійсно назбирали чималенькі досьє й зізнання від сотень російських бойовиків;

коли наші розвідники під прикриттям дійсно назбирали чималенькі досьє й зізнання від сотень російських бойовиків; другу частину цієї операції – нашу спробу вивезти вагнерівців за кордон, але спроба ця зірвалася. Якщо вірити Зеленському, то насправді цей етап операції міг би мати катастрофічні наслідки, адже відвернув би від нас союзників-турків.

Саме це, напевно, і мав на увазі Зеленський, коли казав що "це не наша операція". Чому так, бо з неї реально могли стирчати "вуха Кремля", адже саме Кремлю й було б цікавим посварити офіційний Київ з офіційним Стамбулом.

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Кремлю ж насправді взагалі плювати на 30 вагнерівців. Від втрати Києвом союзництва Стамбула Москва виграла б набагато більше, ніж Київ би отримав від арешту вагнерівців. Саме це було на шальках терезів.

Підсумую по вагнерівцям – якщо вірити Зеленському, наша розвідка провела успішну операцію зі збору інформації щодо військових злочинців Росії, але генерал Бурба для збереження своєї посади запропонував ще й авантюру з їхнім арештом.

Проте оскільки довіри Бурбі не було від самого початку й оскільки Україна ризикувала від того втратити набагато більше, аніж отримати (втратила б союзництво Туреччини), то Банкова і не наважилася на другу частину цієї спецоперації.

Коли Банкова запідозрила, що в успішній реалізації цієї операції взагалі може бути зацікавленим саме Кремль (щоб посварити нас з союзниками-турками), то вже остаточно вирішила від Бурби та його підлеглих позбавитися. Таку тепер версію розвитку подій почули ми від Зеленського.

Ті, хто Володимира Зеленського не любить, і є прихильниками Петра Порошенка, Юрія Бойка чи Юлії Тимошенко, у такі пояснення та роз'яснення від чинного президента не повірили. Це цілком зрозуміло чому, бо їхні політичні вподобання вимагають від них вірити в інше.

Бурба раптово згадав про "честь офіцера"

Вірити в "розвідника генерала Бурбу" і в його слова, що Зеленський з Єрмаком є "зрадниками України", а значить від влади їх треба негайно відсторонювати і, напевно, владу ту треба негайно віддавати Порошенку, Бойку чи Тимошенко.

До речі, я дуже уважно переслухав останню "Свободу слова" Савіка Шустера, бо я дійсно сподівався там почути від звільненого генерала Бурби якихось конкретних спростувань усіх закидів із боку Зеленського. Але, я їх не почув.

Натомість я почув лише якісь загальні (хоча і абсолютно правильні) слова про "честь офіцера" та про "державну таємницю". На останньому ефірі Шустера я почув пряму відмову Бурби коментувати ті закиди від Зеленського по "вагнергейту".

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Тобто сам Бурба саме це до того й робив (тобто розкривав усі деталі спецоперації), аж тут – коли дійшло до конкретики і до конкретних обвинувачень вже на його адресу – то він раптом прикрився дуже зручними інструментами, щоб на ці обвинувачення не відповідати – зокрема раптом згадав про "честь офіцера".

Бутусов розпочав з хамства

Повертаючись до Юрія Бутусова, два слова щодо його перепалки з Володимиром Зеленським на пресконференції – як на мене – це негідна була поведінка, бо розпочалося там все із хамства від журналіста в бік Зеленського.

Не знаю як інші, але коли мені хамлять – то і я заводжусь у відповідь. Тому можна було б дорікнути Зеленському, що він не мав би реагувати, що він мав би залишатися холоднокровним і не дозволяти собі емоцій у відповідь на хамство.

Але, боюся, що на місці Зеленського більшість вчинили б так само і також зірвалися б на емоцію.



Бутусов міг йти до президента не заради отримання відповідей / Фото Офісу Президента

Коли Бутусов узявся хамити, то їхній діалог з президентом буквально миттєво втратив конструктив й журналіст банально втратив можливість отримати відповіді на свої запитання.

Але тоді виникає цілком наче обґрунтована підозра, що насправді Бутусов йшов до президента не заради отримання відповідей на свої запитання, а лише оголошення своїх обвинувачень йому в обличчя.

Кого покарають за історію зі стріляниною з гармати

Тепер, нарешті, до свіжіших вже подій – до оприлюдненого Бутусовим відео своєї стрілянини з гармати і до того, що Держбюро розслідувань тепер порушило щодо нього кримінальне провадження. Мовляв, це йому "від Банкової помста" за перепалку з Зеленським.

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І тут два моменти – немає кримінального провадження проти Бутусова, а є лише з'ясування обставин, тобто ті, хто каже саме про "кримінальне переслідування журналіста кишеньковими правоохоронцями президента", трошки сильно маніпулюють. Це раз.

І два – а от знаєте хто буде насправді покараним за цю всю історію зі стріляниною із гармати? Коли ДБР все з'ясує, то винним зроблять (і покарають) саме того військового, який дав цивільній особі доступ до гармати.

В нас немає поки що приватних гармат і та, з якої стріляв Бутусов, належить або Збройним силам, або Нацгвардії – третього не дано.

Був саме дуже великий калібр зброї, той, який заборонений мінськими угодами – відео його вже радо підхопили усі що можна російські ЗМІ й ширять його з обвинуваченнями в бік України, мовляв, "українська влада взагалі втратила контроль над ситуацією, адже там вже цивільні з гармат в наш бік гатять".

Тобто відео, яке опублікував Бутусов з цілком патріотичних міркувань направду вже зіграло проти України.

Відео Бутусова зіграло проти України

Росіяни вже його використали, щоб Україну очорнити, відповідно Бутусов – так от вийшло – власноруч підіграв російській пропаганді та Путіну.

Україні від його відео суцільні мінуси, армійцю – мінус премія і сувора догана від керівництва, але Бутусову – лайки в фейсбуці від прихильників.

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Ще один професійний нюанс, про який мало хто з українців знає.

З міркувань професійної етики журналісти не мають права брати до рук зброю. Бо або ти журналіст і лише висвітлюєш події, або ти вже військовий і з тією зброєю, яку до рук узяв – маєш вже йти воювати (утім, тоді ти втрачаєш право зватися журналістом).

Тому журналісти – в кадрі, в ефірі, в сюжетах та репортажах – ніколи і не беруть до рук зброї, і ви ніколи не побачите в ефірі жодного з телеканалів світу журналіста зі зброєю в руках.

Якщо журналіст бере до рук зброю – він звільняється з редакції і йде в армію – чимало моїх знайомих таке в 2014 році зробили, але вони перестали від того моменту називати себе журналістами. Такі існують негласні етичні правила.

Єдність перед обличчям спільного ворога

Підсумую – про останні вчинки Бутусова більшість із нас судить з огляду на власні політичні вподобання. Зокрема, противники Зеленського тішаться сміливості Бутусова, що він не добираючи слів, мовляв, намагався вивести Зеленського на чисту воду.

Водночас прихильники Зеленського дорікають Бутусову за неприкрите хамство й неконструктив в обвинуваченнях.

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Але якщо спробувати власні політичні вподобання в бік відставити й включити зараз російський телевізор, то Бутусов там останніми днями просто ньюзмейкер номер один – він кремлівським пропагандистам і доказ слабкості влади українського президента (якого вже навіть українські журналісти не поважають і дозволяють собі хамити президенту в обличчя).



Прихильники Зеленського дорікають Бутусову / Фото Офісу Президента

Бутусов для російського телевізора тепер і наочний приклад того, як цивільні особи в Україні мають доступ до руйнівної зброї й не гребують порушувати мінські домовленості, в яких прописана заборона на використання великих калібрів.

І якщо з російського телевізора перемкнути на телевізор український, там Бутусов ньюзмейкер номер один. Але якщо поклацати телеканалами українського телевізору, то в залежності від політичних вподобань власників тих телеканалів, Бутусов буде там або героєм, або негідником.

Це точно не додає українському суспільству єдності перед обличчям спільного ворога. А він у нас усіх з спільний. І у прихильників Петра Порошенка, і у прихильників Володимира Зеленського ворог один – Путін.

Путіну дійсно вкрай важливо, щоб ми самі себе знесилювали у цій от політичній колотнечі, яку всі вважаємо зараз дуже важливою, але яка – насправді – нікчемна перед загрозою повномасштабного російського вторгнення і винищення України.

Росія отримала можливість для провокації

В який спосіб Кремль може влаштувати українцям чергову провокацію, яка призведе до чергової політичної колотнечі – це представник Банкової сьогодні й описав.

Олексій Арестович припустив, що Кремлю було б дуже вигідно журналіста Бутусова вбити й перекласти провину за це на Зеленського – щоб українці обурилися свавіллям шостого президента, вийшли на вулиці з вимогою Зеленського покарати й від влади відсторонити.

Вимоги про відставку Зеленського – у разі вбивства Бутусова – були б від українців цілком щирими.

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Але головні преференції від того будуть Путіну, бо саме йому цікаво, щоб Україна опинилася обезголовленою, щоб у владі повторився хаос 2014 року, щоб її офіційний Київ втратив – хоча б ненадовго – контроль над регіонами та силовиками й Путіну цього часу вже цілком би вистачило, щоб миттєво завоювати половину Україну.

Звісно, це апокаліптичний сценарій, звісно, Бутусову довгих років життя (й бажано державної охорони). Звісно, я не для того так довго розповідав про Бутусова і хороше, і не дуже, щоб ви змінили до нього своє ставлення.

Я тут не агітатор і не пропагандист, я все це розповів своїм співгромадянам-українцям лише для того, щоб вчергове нам усім нагадати, що ми не маємо ділитися на політичні табори, що чубитися українцям між собою й зневажати наших політичних лідерів – і тих які при владі і тих хто в опозиції – це шлях в нікуди, для України – це шлях бути завойованою Путіним.

Я це все чудово розумію, і саме цим знанням і розумінням я з вами поділився. Але що з тим знанням робити і як виправити ситуацію – я не знаю, бо я лише журналіст (і в мене навіть гармати немає).