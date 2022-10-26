Конфлікт між силовиками: чи можна вже говорити про визнання поразки Росією
Російські "еліти" розпочали внутрішню боротьбу у Кремлі. Вони не хочуть брати відповідальність за "результат" у війні проти України, тому сподіваються знайти винного.
Прикладом такої боротьби може слугувати риторика щодо можливого усунення з посади міністра оборони Сєргєя Шойгу. Про це 24 каналу розповів головний консультант Інституту стратегічних досліджень Іван Ус.
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Війна між "баштами Кремля"
Експерт зазначив, що російські "еліти" фактично визнали, що їхня країна не зможе перемогти у війні проти України.
"Башти Кремля" розуміють, що Росія програє, тому не хочуть мати стосунок до цього. Навпаки – вони хочуть скористатися цим, щоб перемогти іншу "башту". Така боротьба між ними була завжди. Ці конфлікти є демонстрацією, що ніхто не хоче брати відповідальність за "результат", який вони вже порахували для себе – тобто поразку,
– пояснив оглядач.
За його словами, на тлі такої боротьби "певні сили" починають звинувачувати у провалах міністра оборони Сєргєя Шойгу.
"Щодо "брудної бомби" – Шойгу почав всім телефонувати через те, що він захотів нагадати про своє існування. До цього були заяви Кадирова, Прігожина і Стрємоусова, які хотіли його відсторонити. З усім тим, було враження, що Гєрасімова і Шойгу усувають взагалі від влади", – додав аналітик.
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Фактор Золотова
На думку Уса, також у Росії було багато розмов, що Шойгу можуть замінити на главу "Росгвардії" Віктора Золотова.
Золотов зберігає близькість до певних кіл в Кремлі. Попри всі поразки в Україні, він зберігає свій вплив і його ще побоюються. Можливо саме тому його розглядали як заміну Шойгу, позаяк він найкраще для цього підходить,
– переконаний експерт.
Він вказав, що боротьба між "елітами" у Росії може спричинити внутрішні усобиці у Росії після відходу Путіна.
"У Росії вибудували модель, коли всі співіснують і є один "імператор"... Тому після Путіна може бути "війна всіх проти всіх", – резюмував аналітик.
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- Замість того, щоб командувати армією, Шойгу "сидить на телефоні". Він обдзвонив міністрів оборони Великої Британії, Туреччини та Франції, аби поскаржитися їм на Україну, яка, за його словами, готує до використання "брудну бомбу". Також Шойгу зі своїми звинуваченнями додзвонився і до Пентагона.
- Утім, бажаного результату він не домігся. Країни-партнери непохитні у підтримці України. Цивілізований світ не вірить вигадкам Росії, тож якщо після цих заяв Шойгу і відбудеться якась провокація, усі знатимуть, хто за нею стоїть.