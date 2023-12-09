Венесуела готується до анексії Гаяни: Мадуро назначив гауляйтера та схвалив нову карту

Ніколас Мадуро захотів окупувати частину сусідньої країни. Поки що Венесуела не вдерлася до Гаяни, однак друг Владіміра Путіна вже встиг ратифікувати нову карту своєї держави.

Ніколас Мадуро, який нещодавно анонсував анексію Гаяни, підписав 6 указів. Диктатор вже встиг оголосити Ессекібо (регіон сусідньої країни) "24 штатом" Венесуели.

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Що ще зробив Мадуро

Президент Венесуели створив "національну вищу комісію на захист Ессекібо". Також він ухвалив указ щодо створення "зони комплексної оборони з трьома зонами комплексного розвитку". Крім цього диктатор сформував підрозділ PDVSA в Ессекібо.

PDVSA – це державна нафтогазова компанія Венесуели, яка є монополістом у цій країні.

Капітан Алексіс Родрігес Кабельо став гауляйтером. Цього колишнього командувача армії Венесуели Мадуро призначив керувати окупаційною адміністрацією Ессекібо.

Венесуела, Гаяна та її регіон Ессекібо / Фото з Вікіпедії

Нагадаємо, що Мадуро провів у Венесуелі так званий "референдум". Згідно з його результатами 95% місцевих жителів нібито підтримали ідею щодо "приєднання" Ессекібо.

Що кажуть про ситуацію в Південній Америці

Політолог Тарас Загородній нещодавно у розмові з 24 Каналом зауважив, що у територіальних претензій Венесуели до Гаяни може прослідкуватися слід Кремля. Це конфлікт напряму стосується США, адже Вашингтон розглядав Венесуелу як нафтовий резерв нафти, який може замінити Росію.

Схожу думку висловив Михайло Подоляк. Радник глави Офісу Президента України нагадав, що Росія інвестує дуже багато грошей, щоб розпалювати світові конфлікти, бо вони є вигідними для країни-агресорки.

Раніше експерт-міжнародник Руслан Осипенко не виключив, що Венесуела проігнорує норми міжнародного права і все ж таки нападе на сусідню країну. Тоді Гаяну ніхто не зможе захистити, бо у США почалася передвиборча боротьба.

, підконтрольні Мадуро пропагандистські ЗМІ назвали частину Гаяни "історичними землями" Венесуели. Це дуже нагадує кремлівські наративи щодо виправдання вторгнення Росії в Україну. Сама земля Ессекібо вважається багатим на нафту регіоном.