Конфлікт з Росією на небезпечному рівні: Туреччина висловила підтримку Україні

Туреччина заявила, що конфлікт Росії з Україною та НАТО вийшов на небезпечний рівень. Однак міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що країна не буде ігнорувати тісні відносини з Україною.

Також в ефірі турецького телеканалу міністр відзначив близькі стосунки з Києвом.

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Напруженість у відносинах між Росією і НАТО досягла небезпечного рівня. Туреччина не буде ігнорувати тісні відносини з Україною тільки через широкі відносини з Росією,

– сказав Мевлют Чавушоглу.

Раніше президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що готовий надати підтримку і запропонувати посередництво між Україною і Росією на тлі активності російських військ біля українських кордонів. Заява турецького лідера пролунала на тлі того, що президент Володимир Зеленський передав через нього Кремлю список полонених, яких утримує Росія.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба схвально відреагував на ініціативу Ердогана. Однак він наголосив на "червоних лініях" – не можна обговорювати нашу країну без участі українських делегатів.

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Натомість у Росії виступили категорично проти пропозиції Реджепа Ердогана бути посередником у відносинах з Україною. Пояснили це традиційними та заїждженими словами – "Москва не учасниця конфлікту на Донбасі".

Що цьому передувало

Очільник Кремля вимагає, аби НАТО не брала до свого складу Україну. 17 грудня російське МЗС оприлюднило проєкти договорів з США та Альянсом. У документах мовиться про те, що Москва та НАТО зобов'язуються не розташовувати ракети середньої та меншої дальності у районах, звідки можуть вражати території сторін.

Крім того, Росія хоче, щоб Альянс відмовилося від будь-якої військової діяльності в Україні, на території Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії.

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