Рано чи пізно російські війська будуть стріляти у вагнерівців, – Арестович про конфлікт у Росії

У Росії наростає конфлікт між військами Пригожина та регулярною російською армією. Рано чи пізно все завершиться тим, що російські війська будуть стріляти у вагнерівців.

Про це розповів радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович, повідомляє 24 Канал. У мережі з'явилось відео, де вагнерівці звернулись до Герасімова й назвала його "під**ом".

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Вагнерівці можуть обматюкати на відео начальника генштабу

Арестович зазначив, що в Україні були помічені 4 – 5 приватних російських армій, але одна від одної вони відрізняються тим, що одна може мобілізувати 40 тисяч і відправити їх на смерть, а інша – ні. Вагнерівці взагалі дозволяють собі обматюкати начальника генштабу Росії Герасімова.

Я б на місці Герасімова завдав би ядерний удар по Прігожину. Або Прігожин випадково помер би від новачка якогось чи від прильоту прямо в авто. Не знаю, чому вони мовчать, про що думають, але це вже перебір. Однак цей перебір допускає Путін,

– зауважив радник голови Офісу Президента України.

Путін перетворює Росію в середовище гопників

Він продовжив, що Путін ламає російську культуру і змінює її на середовище гопників. У цьому сенсі, це прозвучить смішно, але шкода російських солдатів і офіцерів, адже поняття якоїсь офіцерської честі більше не існує.

"Коли два якихось чорти називають начальника генштабу "під***ом" і їх підтримує третій чорт, то такі речі змиваються лише кров'ю. Чекаємо, що російське офіцерство й генеральство нам заявить на цю тему. Війна ж усе спрощує, там лише одна ціна за все – смерть", – наголосив Арестович.

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Російські війська почнуть стріляти у вагнерівців

За його словами, ось тут себе має продемонструвати російська армія. Однак бити по Пригожину – це не бити по українських пологових будинках. Кожен офіцер знає, що не можна слухати, як лають твого командира, а тут така ситуація.

Нічого такого там не буде, єдине що російські військові почнуть стріляти по вагнерівцях. Такі випадки вже були, але на рівні приватних суперечок. Це не системні речі. Було б добре, якби ці речі стали системними, але я б у цьому сенсі не сподівався на російських військових,

– підкреслив радник голови Офісу Президента України.

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