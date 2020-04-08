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      Конфлікт Філатова та Дубінського: хто кому чим погрожує

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      Конфлікт Філатова та Дубінського у мережі / Колаж 24 каналу

      Мер Дніпра Борис Філатов і нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський публічно посварилися. Нардеп опублікував начебто скриншот посту Бориса Філатова про те, що міська влада Дніпра відстрілюватиме тварин, які не мають відповідної реєстрації. Мер Дніпра заявив, що це фейк. Суперечка розгорілася.

      Усе почалося з того, що народний депутат та ексведучий опублікував у фейсбуці скриншот посту Бориса Філатова, який нібито планував "відстрілювати без попередження" незареєстрованих домашніх тварин.

      Зверніть увагу Дубінський був у Коломойського перед подачею антиколомойського закону – Bihus.Info

      Мова начебто йшла про ситуацію, коли жителі міста на час карантину захотіли б завести домашнього улюбленця.

      Скриншот з начебто посту Філатова у фейсбуці

      Мер Дніпра заявив, що ця інформація – неправдива, а він не писав нічого схожого.

      Згодом Дубінський написав, що Філатов видалив пост про відстріл собак і почав брехати, що це фейк.

      Боря, всі вже і так знають, що ти долбо*б. Не треба виправдовуватися,
      – написав він.


      Скриншот з фейсбука Дубінського

      А під дописом Дубінського Філатов залишив коментар.

      Я просто єб*ло тобі розіб'ю,
      – прокоментував мер Дніпра.


      Скриншот з фейсбуку Дубінського

      У відповідь на цей коментар Дубінський знову написав пост, в якому обматюкав Філатова і пригрозив ДБР і Нацполіцією.

      У коментарі "НВ" Філатов наголосив, що міняти тон у спілкуванні "з такими покидьками, як Дубінський" він не має наміру. Однак у буквальному розумінні слова розбивати нардепу обличчя він наміру не має. Філатов додав, що готовий продовжувати виясняти стосунки з Дубінським.

      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини України Скандал Новини Дніпра Борис Філатов Олександр Дубінський Новини політики
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