Конфлікти між окупантами на лінії фронту: як саме це допомагає ЗСУ
Після звільнення Старомайорського на Донеччині повернення під контроль Урожайного стало лише питанням часу. Російські окупанти вже залишають селище, водночас звинувачуючи одне одного в черговій поразці.
Військовий експерт Сергій Грабський сказав 24 Каналу, яка користь ЗСУ від конфліктів між окупантами.
До теми Сили оборони продовжують звільнення Урожайного, – Маляр про ситуацію на фронті
"Нас це має тішити, бо противник не має монолітної єдності і намагається вести самостійні бойові дії. Це свідчить про низький рівень координації та взаємодії", – зазначив Грабський.
Водночас зарано говорити про те, що словесні перепалки між росіянами можуть перерости у відкрите протистояння. Вони лише намагаються "вибілитися", щоб уникнути відповідальності за поразки на фронті.
Що відбувається біля Урожайного
За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, українські військові мали успіх у напрямку Урожайного і тепер закріплюються на досягнутих рубежах.
Звільнити селище не так просто через природну перешкоду – річку Мокрі Яли. Однак це має стати логічним наступним кроком, адже дасть змогу ЗСУ контролювати одразу дві дороги на Завітне Бажання та Старомлинівку.
Росіяни систематично стріляються: останні новини
- Група російських військових переодяглася в український піксель та хотіла зайти в тил до ЗСУ біля Роботиного. Однак окупанти самі не розпізнали, хто це насправді, і накрили своїх "дружнім вогнем". Командира, який це придумав, зрештою також убили під Мелітополем.
- В окупованій Михайлівці на Запоріжжі спалахнув конфлікт між кадировцями та дагестанцями зі збройних сил Росії. Словесна перепалка переросла в стрілянину, унаслідок чого було вбито 20 і поранено 40 окупантів з обох сторін.
- В окупованому Маріуполі також систематично відбуваються бійки між окупантами. Головна причина конфліктів – етнічні непорозуміння. Також важать надмірне вживання алкоголю та безкарність.