Конфлікту там немає, – журналіст прокоментував стосунки Кулеби та Єрмака
Джерело:24 канал
Деякі аналітики говорять, що міністру закордонних справ Дмитру Кулебі не треба боятись звільнення. Натомість інші вважають, що візит до Сполучених Штатів Америки буде переломним.
Але від поїздки у Вашингтон, попри її результати, нічого не зміниться. Про це в ефірі 24 каналу розповів журналіст видання "Українська правда" Роман Кравець.
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В Кулеби немає конфлікту з Єрмаком
Він не думає, що в Кулеби є конфлікт із керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком. Навпаки, вони тісно співпрацюють, зокрема їздили у США разом готувати зустріч Джо Байдена і Володимира Зеленського.
"Я думаю, що Дмитром Кулебою дуже задоволені через те, що він зумів провести Кримську платформу. Тому що для президента це точно було дуже важливо", – сказав Кравець.
Конфлікту там (між Кулебою та Єрмаком – 24 канал) немає,
– наголосив журналіст.
За його словами, навіть якщо хтось і захоче очолити посаду Кулеби, то заміни для нього немає. "Мені здається, що наразі на лавці запасних не те, що немає запасних. Лавку вже давно винесли. Кадровий голод залишається присутнім", – сказав журналіст.
Ситуація може змінитись
Якби, як вважає Кравець, Кулеба мав би конфлікт з Єрмаком, то всі набагато активніше говорили б про заміну міністра закордонних справ.
"Попри це, може відбутись щось несподіване і тоді все зміниться", – додав журналіст.
Кравець розповів про конфлікт Кулеби і Єрмака: дивіться відео
Ймовірні відставки міністрів: що відомо
- Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не виключає, щоб незабаром можлива низка звільнень міністрів.
- Розпрощатись з ними можуть вже упродовж наступного пленарного тижня.
- За інформацією ЗМІ, під загрозою 3 – 5 міністрів.
- Раніше нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев заявив, розмови про відставки в уряді – це маніпуляції.