Конкретики не надходило, – Кремль про зустріч Путіна та Зеленського

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У Кремлі прокоментували ймовірність зустрічі Володимира Путіна та Володимира Зеленського. Там заявили, що не отримували від Офісу Президента конкретної інформації щодо цього.

Джерело:

"РИА Новости"

Про це заявив речник російського президента Дмитро Пєсков. Він запевнив, що адміністрація Путіна перебуває "у постійному контакті" з Офісом Президента України.

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"Путін готовий поговорити з українським колегою Володимиром Зеленським про двосторонні відносини", – заявив прессекретар очільника Кремля.

Єдине, що ми маємо: це пропозиція Зеленського поговорити про врегулювання на Донбасі. І відповідь Путіна, що про це треба говорити з Донбасом, а не з Росією
– сказав Пєсков.

"А також запрошення Зеленському приїхати в Москву, якщо він цього бажає. Як будуть далі формулюватися пропозиції з боку Києва, ми не знаємо", – додав він.

Що заявляв Путін

Раніше президент держави-агресорки цинічно стверджував, що Росія не є учасницею конфлікту на Донбасі. Мовляв, домовлятися потрібно з бойовиками. 

Путін бідкався, що Україна нібито руйнує стосунки з Росією, втручається у життя православної церкви, "утискає російську мову". Саме це він готовий обговорити з Зеленським.

Зустріч Зеленського та Путіна: останні новини

  • Раніше український президент назвав Ватикан ідеальним місцем для перемовин з Путіним. Мовляв, саме там доречно говорити про діалог та мир.
  • У Ватикані заявили, що підтримують мирні процеси. "Коли просять допомоги у сприянні миру та примиренню, Святий Престол не відступає ніколи", – наголосили там.
  • Натомість ЗМІ повідомили, що зустріч президентів може відбуватися в Єрусалимі чи Відні. Адже обидва ці місця підходять з точки зору безпеки.